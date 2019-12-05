來自摩洛哥的國際交換學生Mariam對寺廟的雙語籤詩內容感到新奇有趣。（譚宇哲攝）

新北市民政局輔導轄內寺廟設置雙語籤詩。（譚宇哲攝）

拜拜抽籤詩是我國傳統宗教禮俗，金包里慈護宮今年別開生面推出中英雙語籤詩，廟內更提供寺廟歷史簡介、參拜路線圖、參拜禁忌等雙語解說，讓外國觀光客也能入境隨俗，請神明指點迷津。

位於新北市金山區的金包里慈護宮有超過200年歷史，主祀媽祖，歷來香火鼎盛，今年剛登錄為歷史建築。

金包里慈護宮董事長游忠義說，廟內籤詩是60甲子籤，今年10月1日推出雙語籤詩，並設置擲筊說明等雙語資訊，除了吸引國際香客體驗籤詩文化，許多來拜拜的學子也說雙語籤詩比較有趣，可以用不一樣的方式學習英語。

來自摩洛哥的國際交換學生Mariam說，以前因寺廟籤詩內容相當艱澀，台灣朋友也無法用英文解釋籤詩涵義，相當可惜，現在金包里慈護宮提供雙語籤詩，籤詩英文翻譯簡單明瞭，是很新奇、有趣的體驗。

民政局長柯慶忠表示，許多外籍人士對宗教文化都感到新鮮，尤其想體驗抽籤詩與神明溝通的奧妙，卻因語言隔閡，無法體會這樣的宗教習俗，非常可惜。

柯慶忠說，宗教相關的英語單字，例如靈籤的英文為Chinese fortune sticks、線香為incense、平安符為blessed talismans等，一般民眾日常生活都較少使用，期望透過協助寺廟推動友善雙語環境，讓更多外國遊客可以體驗宗教習俗及最本土、最在地的常民文化。

(中時 )