與妻子來台自由行的日人塩澤先生（右），搭計程車將手機遺留在計程車上，中市警局四分局春社派出所，查到手機在烏日高鐵服務台，順利到高鐵站取回手機。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

來自日本長野縣的塩澤夫婦來台自由行，搭計程車將手機遺留在計程車上，春社所協助找到手機，對台灣讚不絕口，表示要介紹朋友來台灣玩。（中市警局第四分局提供／黃國峰台中傳真）

來台灣自由行的日本長野縣的塩澤夫婦，日前從烏日高鐵站搭計程車到中市南屯區彩虹眷村遊玩，不料將手機就遺留在計程車上了，急得向中市警局第四分局春社派出所請求幫助，員警一查，司機已把手機交到高鐵櫃檯認領，員警再度協助他們到高鐵領手機，讓夫婦倆對台中警察為民服務的熱情讚不絕口，不停地向員警握手道謝。

日前來台自由行的塩澤夫婦，搭計程車到彩虹眷村，看到色彩繽紛的彩虹眷村，塩澤夫婦就急忙下車，殊不知手機就遺留在計程車上了，待二人發現時，計程車早就駛離一會兒了，二人愁容滿面的到春社派出所求助，深怕記錄著不少台灣自由行照片的手機，就此一去不復返。

春社所員警劉美秀獲報，先是安慰他們不用擔心，台灣人很善良的，聯繫上司機後，果然司機告知已將手機交到高鐵服務台招領，夫婦倆聽到手機已找到，感動到差點說不出話來。劉員體貼二人是外國人，乾脆再載著他們到高鐵領手機，路上，塩澤夫婦表示「你們真的很友善，回國後我們一定要跟親朋好友說台灣警察真的很棒！推薦他們也要來台灣玩！」

春社派出所長江松泳表示，轄內的彩虹眷村遊客相當多，外籍旅客慕名前來，提醒民眾出遊上下車或進出旅店，務必再次檢查隨身攜帶的物品，以避免貴重財物遺失，才能玩得更盡興！

＃台中市警察局＃第四分局＃春社派出所＃日本人＃彩虹眷村＃ 自由行＃遺失手機＃夫婦＃計程車＃高鐵＃觀光旅遊＃

(中時 )