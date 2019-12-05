中天新聞52頻道周一至周五早上6點45分至9點推出全新改版《中天晨報》，不只設計全新布景，還特別新闢「麥麥動起來」、「麥麥新發現」2單元，由「小麥主播」麥玉潔實際體驗當今流行的運動，並觀察最新的流行趨勢，開播至今內容豐富多元，包括在小學生掀起風潮的迷宮魔球、運動效果翻倍的電流脈衝阻力訓練，以及令人又愛又怕的爬蟲類餐廳。

麥玉潔近日為「麥麥新發現」單元，前往爬蟲類餐廳採訪，變身「麥大膽」實際觸摸球蟒，神色自若地讓球蟒纏繞在手臂上，她事後自曝以前是「麥膽小」，什麼動物都怕，甚至連貓、狗都不敢接觸，直到有女兒後，常常陪女兒認識各種動物，逐漸克服障礙，才變成現在的「麥大膽」。

主播麥玉潔加入《中天晨報》新聞團隊。（中天提供）

麥玉潔透露，自從有了女兒後，常幫女兒安排互動體驗課程，起初都是拜託先生陪女兒上課，後來她打破心魔，和女兒一起參加課程，從害怕到接受，「去過幾次就OK，有次課程還介紹世界最大蟑螂馬達加斯加蟑螂，跟手機幾乎一樣大，女兒直接拿在手上觀察，完全不怕」。

「麥麥新發現」單元還介紹一款在小學生蔚為流行的玩具，叫做迷宮魔球，麥玉潔說，這種玩具類似魔術方塊，必須要手腦並用，讓球中的小鋼珠在充滿陷阱的迷宮中，順利闖關，不僅可以訓練手眼協調、手部肌肉發展，更能激起滿滿的鬥志，大家都玩到欲罷不能。

喜愛運動的麥玉潔，也在「麥麥動起來」單元介紹最新流行運動－電流阻力訓練，這項運動從歐美流行到台灣，須穿上特製的衣服，透過電流增加阻力，運動20分鐘就能達到約重訓2小時的效果，非常適合忙碌的現代人，她體驗後全身爆汗，全身痠痛整整2天。她表示為了2個新單元，每次都做足功課、實地採訪，下周還要帶大家體驗特技、泰拳、空中瑜珈，介紹各種流行資訊，「麥大膽」放話要大家提供她好玩、有趣的新形態運動，歡迎觀眾上《中天晨報》粉絲團留言交流。

(中時 )