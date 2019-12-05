由英美等國組成的情報分享組織「五眼聯盟」中，英國曾考陸對華為亮綠燈，准許其有限度參與英5G建設，引起美國強烈關注。而在美國總統川普4日親自出馬遊說下，英國首鄉強生對華為5G建設表示，「國家安全以及與『五眼聯盟』之間情報分享比華為更為重要」，此為強生首次對華為發出的強烈訊號，讓華為5G建設在英更添加變數。

美國總統川普4日親自出馬遊說下，英國首鄉強生對華為5G建設表示，「國家安全以及與『五眼聯盟』之間情報分享比華為更為重要」。

據英媒《衛報》（The Guardian）報導，在剛結束與川普一同參加的北大西洋公約組織（NATO）高峰會後，強生表示，有關華為5G的問題，他不希望英國對海外的投資抱持不必要的敵對態度，但「另一方面，我們不能損害我們的重大國家安全利益，也不能損害我們與五眼聯盟（Five Eyes）安全夥伴國家合作的能力」，這是影響英國有關華為決定的重要標準。

報導指出，北約各國領袖在這次高峰會同意，將確保北約成員通訊的安全，「包括5G網路」，而北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）則稱，電信領域應該只使用「安全而有彈性的系統」。川普更藉此國際場合再次向盟國呼籲華為有高風險，並聲稱他與會場上其他國家討論到華為時，沒有人願意繼續與華為合作」，「我們正開始建造它（5G），但我們不會用華為」。

報導認為在強生關於華為5G的發言，已明確表態華為若參與5G建設恐連累與「五眼聯盟」之間的情報合作，也顯示川普親自施壓的遊說方式湊效。先前關於英國是否允許華為進入英國，在前任首相梅伊時4月曾決定，允許華為有限度參與5G建設的天線設置等「非核心」基礎設施；而強生對華為先前則表示，英國須等到大選後才會做出決定。

(中時電子報)