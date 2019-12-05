秋冬補助延至明年1月 夜市抵用券也延長 16:012019/12/05 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林佳龍今日在臉書宣布，秋冬國旅補助將延長至明年1月底，夜市抵用券使用期限同步展延。（圖／翻攝自林佳龍臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 交通部長林佳龍今日在臉書宣布，秋冬國旅補助住宿1000元，截至11月底申請突破357萬人次，應業者要求，秋冬國旅補助將延長至明年1月底，夜市抵用券使用期限同步展延。 林佳龍也同步在臉書分享一段長2分10秒的影片，鼓勵秋冬旅遊、漫遊小鎮，內容是林佳龍在立委何志偉帶路下，重遊大稻埕。林佳龍說，他父親在大稻埕學裁縫，記得小時候，常陪父母來大稻埕買布料，稱大稻埕的繁華依舊，存舊立新，讓人流連忘返。 (中時 ) #大稻埕 #林佳龍 #秋冬 #補助 #臉書 也許您會感興趣 推薦閱讀 3年打下金融科技三大基礎 蔡英文臉書讚許 11:042019/12/01 財經 幣託：臉書Libra 突顯區塊鏈潛入貿易戰 18:312019/12/01 財經 美總統候選人拉票 最愛用臉書、推特 04:102019/12/02 全球財經 臉書放張學友演唱會內容 影音公司負責人挨告 11:022019/12/02 社會 研究︰美6大科企8年避稅7800億 臉書最嚴重 20:582019/12/02 國際 擴大國旅秋冬住宿優惠 旅館公會建議延長至明年1月底 15:362019/12/03 生活 臉書公開台灣廣告檔案庫報告 提升廣告資訊透明度 12:122019/12/04 財經 臉書統計 民進黨粉絲專頁最肯花錢 17:232019/12/04 政治 謝長廷沒時間見議員 有空寫臉書 18:222019/12/04 國際 民進黨買臉書廣告 政黨之冠 01:062019/12/05 政治要聞 生活熱門新聞 好市多這東西狂降5000 網哭：我一個禮拜前才買原價... - 生活 好市多7款最愛開箱 網喊：新必買清單 - 生活 劉世芳邀參加罷韓大遊行 館長看到這6字氣炸：他X糟蹋人 - 生活 喝茶竟肝指數飆高 醫曝問題出在這 - 生活 別被騙了！星巴克咖啡點這Size才划算 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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