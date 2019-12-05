交通部長林佳龍今日在臉書宣布，秋冬國旅補助住宿1000元，截至11月底申請突破357萬人次，應業者要求，秋冬國旅補助將延長至明年1月底，夜市抵用券使用期限同步展延。

林佳龍也同步在臉書分享一段長2分10秒的影片，鼓勵秋冬旅遊、漫遊小鎮，內容是林佳龍在立委何志偉帶路下，重遊大稻埕。林佳龍說，他父親在大稻埕學裁縫，記得小時候，常陪父母來大稻埕買布料，稱大稻埕的繁華依舊，存舊立新，讓人流連忘返。

(中時 )