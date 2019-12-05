有聽過球隊在新球季開打前，宣布球員提前退休的嗎？千萬別懷疑，九太科技就這樣做了！今年重返SBL舞台的九太5日宣布，原本登錄在SBL第17季球員名單內的陳靖寰，將因人生規劃選擇退休，完全搶光同天舉行的SBL開打記者會焦點。

根據九太總教練劉嘉發的說法是，「由於陳靖寰近年很多傷痛，訓練也都間間斷斷，所以才會在這個時刻宣告退休，球隊也會準備好補償他的方式，畢竟他有自己的人生規劃，也算相當圓滿，如此一來，我們也可多給年輕球員機會。」

問題是從第2季就在SBL打球的陳靖寰，不僅才33歲，更算是九太「元老」球員之一，豐富的場上經驗與防守拚勁，也在上季繼續展現出來，卻在第17季開打還剩9天的當前，突然被九太宣告退休，未免也給外界相當負面的觀感。

其實陳靖寰會在此時退休的主因，在於上周爆出他拿回先前金酒積欠他的簽約金與薪資共250萬元，卻沒跟九太報備，但在九太那邊的認知，這筆錢應是金酒撥給九太的交接球隊款項，雙方認知出現嚴重落差，導致陳靖寰前晚突然離隊。

儘管九太仍希望陳靖寰留下擔任訓練員或助教，卻被他婉拒了，更麻煩的是，被登錄在新球季球員名單內的陳靖寰，竟然跟九太之間沒有合約關係，等同毫無保障，他不僅沒法繼續打球，在新球季開打前夕讓他退休，也不能另尋新東家。

因為SBL規定在球季前領隊會議通過球員名單後，球員就不可以更換球隊，所以陳靖寰已無可能加盟其他4隊，唯一可能加盟的只剩寶島夢想家或富邦勇士兩支ABL球隊，問題是機會應該不大，畢竟ABL都已經開打快1個月了。

九太如此「強迫」陳靖寰退休的做法，不僅相當無情，也沒考慮他的出路，甚至算是「斷人生路」，沒想到SBL新球季還沒開打，就先爆出如此負面新聞，無論是對九太或整個SBL，都已造成很大傷害，更展現SBL球員毫無保障的一面。

(中時 )