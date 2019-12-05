苗栗縣第3個身心障礙日間照護小作站「566」工作站，5日上午正式啟用，慢飛天使們歌舞表演。（謝明俊攝〕

566工作站的每日課表。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府為了照顧身心障礙者，避免長期居住於家中，因年紀漸長及家庭照護能量退化，積極向中央爭取在頭份市成立身心障礙者日間作業工作站，訂名為「慢飛天使」566工作站，5日上午舉行揭牌啟用典禮，苗栗縣長徐耀昌到場主持時表示，先前已在苗栗市成立2個身障小作所據點，頭份是第3處，未來還要在竹南設立第4個小作所，讓身障朋友參與社會，減緩身心功能退化。

苗栗縣政府為提供身障朋友多元化的照顧服務，持續擴增身心障礙者社區日間作業設施服務據點，簡稱小作所，縣內第3處據點「566工坊」5日在頭份市田寮里揭牌啟用，徐耀昌在揭幕典禮中期盼，小作所能讓更多弱勢身障者參與社會，同時分擔家屬的照顧壓力。

苗栗縣目前在苗栗市設有2處身障小作所據點，頭份市是第3處，由在地民眾黃茂松提供住宅設立，因據點門牌號碼為566號，所以命名為「慢飛天使．566工坊」，5日上午由縣長徐耀昌、立委徐志榮夫人王慧珍、頭份市長羅雪珠及多位議員共同揭牌啟用，會中並安排苗縣聲暉協進會慢飛天使表演舞蹈迎賓。

縣長徐耀昌指出，縣府對弱勢族群的關懷永無止境，推動日間照顧更是縣府幸福領航重要施政項目，繼566工坊之後，已規畫明年在竹南鎮開辦第4處，希望能提供有愛無無礙的友善環境，讓更多身障朋友可以獲得優質的照顧與服務。

社會處統計，縣府從101年迄今共爭取約1300萬元辦理身障小作所據點，其中108年度苗栗縣聲暉協進會、幼安教養院及智障福利協進會承接的3處小作所，共獲得衛福部補助402萬元、另縣府及公益彩券餘補助金額近百萬元，可服務人數達51人，目前已有38人參與。

社會處指出，566工坊交通便捷，且空間寬敞舒適，所內聘有社工及教保員共3人，可服務15人，目前仍有8個名額，服務對象以頭份市、竹南鎮、三灣鄉、南庄鄉15歲以上的身心障礙者為主，每周一至周五上課，民眾有需求可洽承辦單位智障福利協進會，電話037-368611。

頭份市身心障礙者566工作站正式啟用，慢飛天使的歌舞表演。（ 謝明俊攝）

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