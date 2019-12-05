安聖惠作品《你正在被陷阱嗎？》 左起為高美館林羿妏行政長、資深研究員暨本展策展人曾媚珍、展覽主題曲創作者達卡鬧、(後排左一)藝術總監撒古流．巴瓦瓦隆、(後排左二)巴豪嵐．吉嵐；(貨櫃外左起為)安聖惠、尼古拉．莫雷、(貨櫃內左起為)尤瑪．達陸、巴奈、瑪籟．瑪卡卡如萬、魯碧．司瓦那。（袁庭堯攝）

瑪籟．瑪卡卡如萬《Vaavaaw 讓心跳著》，圖為表演藝術家巴奈現場演出即興舞蹈。（袁庭堯攝）

以貨櫃為載體，呈現藝術家想像的「高雄國際貨櫃藝術節」邁入第十屆，高雄市立美術館廣邀南島原住民藝術家團隊現場創作，推出《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》，對文化衝突、人權、現代化生活、社會差異等議題解構詮釋，呈現不同形式、意象的「陷阱」，藉此反思資本主義下的人類生活樣貌。

《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》展品來自台灣、紐西蘭、新喀里多尼亞的藝術家及團隊，以貨櫃可回收再利用的特質，呼應南島民族「取自於自然，回歸於自然」的取材習慣，讓展覽能呈現有機、多元、彈性的特質。

《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》展品來自台灣、紐西蘭、新喀里多尼亞的藝術家及團隊。（袁庭堯攝）

高美館長李玉玲指出，此次展覽扣合高美館長期深耕的南島藝術議題，特地將展區移回美術館「南島園區」呈現，希望藉此建構台灣原住民藝術與世界南島語族的文化連結，讓台灣南島文化藝術被世界看見。

雷恩作品《Maderle買得樂文化量販店》。「買得樂」是排灣族語，有便宜、容易、廉價的意思。透過與法系大型連鎖賣場極為相近的外觀設計，及內部的投幣式電子歌舞裝置，諷喻原住民文化長期以來被商品化、表面化的觀光問題。（袁庭堯攝）

藝術總監撒古流表示，陷阱對原住民來說，有正中要害、讓獵物掙扎受傷、隨著時間失去作用等特質。陷阱可以是良善的，例如男女之間的感情追求、人際關係的營造；陷阱也可以是邪惡的，如人與人之間的算計。撒古流強調，此次展覽，藝術家們在裝置藝術中廣設「陷阱」，希望打中看展人的心。

展覽藝術總監撒古流表示，此次展覽，藝術家們在裝置藝術中廣設「陷阱」，希望打中看展人的心。（袁庭堯攝）

藝術家們持續在現場進行創作。（袁庭堯攝）

藝術家們創作之餘，就在一旁的工寮裡烤火取暖，在柴燒味中構思創作方向。撒古流的作品「等你的地方」以石頭、木材裝修，作為迎賓、提供展演資訊的場域。多次入圍金曲的排灣族音樂人達卡鬧則為展覽量身訂製主題曲〈南島的家人〉，娜麓灣樂舞劇團，在曾智勇主任的支持下，樂舞藝術總監蔣偉光也為本屆貨櫃藝術節特別製作〈A-HU陷阱〉樂舞。

《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》7日晚間六點開幕，將舉辦《小島大歌》音樂會，9位海內外原住民音樂家登台演出，從馬達加斯加到復活節島、從臺灣到紐西蘭，帶給民眾跨地域及文化的感動，展覽展至2020年2月9日，相關資訊請至高美館網站查詢。

藝術家們持續在現場進行創作。（袁庭堯攝）

《陷阱：2019高雄國際貨櫃藝術節》7日晚間六點開幕，將舉辦《小島大歌》音樂會，9位海內外原住民音樂家登台演出。（袁庭堯攝）

瑪籟．瑪卡卡如萬《Vaavaaw 讓心跳著》。（袁庭堯攝）

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