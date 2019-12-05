鄧紫棋新單曲〈句號〉全面數位上架，也是她日前宣布和合作近11年的經紀公司「蜂鳥音樂」終止經紀合作後，第一首自己做的歌，她將當時孤立無援的心路歷程化為歌曲，MV上線兩週衝上YouTube發燒影片，更突破700萬次點擊，為此索尼音樂也同步推出「句號」專屬活動官網，鄧紫棋更親口錄製一段鼓勵歌迷的話，求好心切的鄧紫棋，竟一口氣錄了10幾個版本，字字句句深深打中歌迷的心。

「過去那些好的壞的，燦爛的或是遺憾的，成就了現在的我們。把珍貴的放心裡，把痛與傷全忘記，人生這篇樂章，好聲音還在後頭。讓過去停在句號。未來，來了。」鄧紫棋以溫柔細語述說，粉絲們聽了感動不已，直呼鄧紫棋的聲音太溫暖；甚至還有歌迷封她為心靈導師，每當情緒低潮、失落卡關時，只要點進網站聽她輕聲述說鼓勵的話，精神就會隨之振奮起來。

鄧紫棋推出新單曲〈句號〉。（索尼提供）

鄧紫棋新單曲〈句號〉MV上線兩週衝上YouTube發燒影片，突破700萬次點擊。（索尼提供）

「句號」專屬活動官網自11月22日正式上線後，吸引了1000多人參與，透過該網站打造出獨一無二的拍立得圖片（隨機14款，還可輸入個人文字訊息），只要將另存的專屬拍立得圖片分享在個人Instagram，並加上hashtag「#讓過去停在句號」，就有機會參加12月中YouTube VIP直播活動，與鄧紫棋在活動現場零距離接觸，活動時間將於12月5日晚間23:59截止，12月6日中午公布得獎名單。由於活動採隨機呈現，不少鐵粉立志收集全部14款照片，掀起歌迷爭相解鎖的目標。

(中時 )