網軍案律師來自「碧仲幫」 藍嗆英派踹共！

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠於去年9月13日在寓所輕生。台北市議員日前更踢爆楊的金流來源，質疑楊蕙如的金援是透過辦網球賽事申請經費補助而來，等於是用人民納稅錢養網軍！而居中牽線的就是謝系立委管碧玲。

據《中國時報》去年報導，楊蕙如2017年舉辦WTA女子職業網球台灣公開賽，透過經濟部押著國營事業「樂捐」惹議，此次三度舉辦WTA，透過謝系立委管碧玲與其黨政關係，個別找上中油、台電、台糖等國營事業要廣告贊助，礙於壓力中油台電已決定贊助共近300萬，只有台糖拒絕當冤大頭。經濟部知情人士批評楊，每年都把國營事業當肥羊，「吃相難看」。

據悉，楊蕙如在民進黨內人脈充沛，被歸屬為謝系人馬。2017年主辦WTA時，透過黨政高層要經濟部次長楊偉甫出面召開國營事業贊助會，讓各家掏錢幫忙，那時被媒體揭露惹來爭議。台電當時就掏92萬元埋單，台糖則贊助20萬的水、物資，中油以董事會來不及追認逃過。2018年楊蕙如捲土重來，避開經濟部由上而下的操作，改由謝系立委管碧玲、前綠營官員等個別要找上國營事業拿錢贊助WTA。

據了解，在立院經濟委員會喊水會結凍的「管媽」管碧玲就直接找上中油總經理劉晟熙，要求幫忙贊助此活動。劉礙於立委面子，大筆一揮承諾拿出200萬元，最後廣告合作案實際議價減為180萬。台電方面，據了解目前這項WTA廣宣贊助案仍在最後流程中，價格尚未核實，但與2017年92萬約略相當。

經濟部知情人士說，由於楊蕙如是獨家代理此活動，因此廣宣贊助案屬於限制性招標，不必公開，可雙方議價，也等於是「量身打造」，根本是政治性標案。還有其他民進黨高層也透過董事長戴謙，要求幫楊蕙如。

台糖方面私下感嘆，2017年楊蕙如確實要的很誇張，但2018年已不敢透過經濟部出面，管碧玲確實有來關切，不過2018年台糖以補捐助款只有800萬，預算不夠說「NO」。

台電主管坦言，公務人員很可憐，多少會有壓力。不過，這個錢是不是有效益，見仁見智。畢竟WTA比賽是世界性的，台灣很少有這種賽事，公司名字可以各入口露出，很難說值不值。中油副總畢淑蒨回應，委員要求不是考量重點，會以活動的觀看人次、公司形象提升評估，整個採購程序都合法。但中油工會理事長莊爵安聽到一次贊助近兩百萬後大為訝異：「有這麼大手筆！」，說連世大運都只贊助100多萬，這筆預算合不合情理，工會會監督。

(中時電子報)