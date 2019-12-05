池男在8間洋酒店行竊。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

40歲池姓男子2014年疑因吸毒產生幻覺，翻牆闖入北市興雅國小，挾制2名學童，還將其中1人倒掛在4樓欄杆，事後說是「劉德華叫我來的」，池出獄後無所事事，上周因缺錢花用，先後8次前往雙北地區洋酒專賣店，連續偷取價值6至10萬不等的威士忌變現，4日在新北市新店區伺機做案時，遭北市刑大當場逮捕。

池的父親是知名的黑道大哥池泳霖，池男因此被稱做「黑道太子爺」，2014年池泳霖曾涉及行賄獄政人員，擺魚翅宴招待台北及台中監獄副典獄長蘇清俊、趙崇智，兒子因挾制學童入獄後，池泳霖也拜託台北看守所人特別關照，事後遭檢警查辦。

警方指出，池男出獄後缺錢花用，上月底先後前往北市中山、大安、信義區的洋酒專賣店，假意詢問店員特定洋酒的庫存，誆稱公司尾牙辦活動1次要買1箱，店員信以為真拿取簿冊查詢，池便趁機偷酒。

警方調查，池鎖定高價洋酒，其中1款40年的泥煤酒售價更高達10萬元，短短5天連續得手8件，贓物則以4折左右價格拿到其他店家賤賣。

北市刑大肅竊組經循線追查，4日晚在新店某洋酒店前，鎖定伺機做案的池嫌，將他當場逮捕，池供稱因沒錢才會偷酒變賣，所得已全部花光，警訊後被依竊盜罪送辦，他因缺錢交保，最後遭檢方裁定限制住居飭回。

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(中時 )