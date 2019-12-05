外界質疑卡神楊蕙如與蔡英文總統熟識，蔡英文今天明確表示「我不認得她」，也否認對此事有「支支吾吾」，反嗆韓國瑜對很多爭議性的議題「躲躲藏藏」，她說，大阪辦事處這件事情，是境外假消息衍生出的不幸事件，有些人認為不同意見就是網軍「這並不可取」。

蔡英文今天出席2019未來科技展開幕典禮，媒體詢問台北市長柯文哲認為他與韓國瑜、賴清德是被網軍「霸凌三兄弟」，蔡英文表示，她相信賴清德「不會想跟他做兄弟的啦！」

她覺得政治人物都一定會受到批評，攻擊，甚至是抹黑，「我做政治人物有一段時間了。長久以來，我也都是被批評、被攻擊、甚至被抹黑的對象」。碰到的時候，她也都很認真的去澄清，也很認真的來捍衛自己。

蔡英文2011年與蘇貞昌參與黨內初選，當時楊蕙如曾事前洩露初選民調結果，國民黨因此認為楊與蔡之間有一些關係和認識。

對此，蔡英文直接表示「我不認得她」，她說，這個事情，當時在進行民調當中，她有把一些資訊洩露出去，「這件事情我跟蘇院長，我們兩個都有站出來譴責她這個作法並不恰當，也對我們的初選沒有助益」。

對韓國瑜批評蔡在回應網軍問題時支支吾吾，韓也質疑網軍錢從哪裡來？蔡英文回答時看了一下媒體說「我就想說，為什麼今天沒人問這個問題？」

她說，「我沒有支支吾吾，我當下覺得這是一個蠻嚴肅的問題，我們要嚴肅的面對」，倒是韓市長面對很多爭議性的議題，倒是有躲躲藏藏。

她倒是要說，關西機場大阪辦事處的這件事情，是境外假消息所衍生出來的一個不幸的事件，希望我們全體的社會從這個事件裡面去得到一些教訓，不要讓假消息來破壞我們社會的和諧，也不要讓假消息造成我們社會的對立。

蔡英文強調，從去年選舉以來，中國網軍介入台灣選舉跟台灣的各個層面這件事情，我們國內外的媒體報導的非常的多，這些中國網軍的介入其實都對韓市長是有利的，但他對這些倒沒有特別的評論，而是採取一個迴避的態度。

至於外界質疑小英網路聲量與網軍有關，她說，她在網路上的聲量，其實大部分還是她的臉書，這個臉書自從2008年就開始經營，歷經幾次的選舉，「那我們現在臉書有大概有250萬人的參與，是我們主要聲量的來源」。

再加上這幾年來有很多的熱情的支持者，或者是理念相同的人，「他們在網路上會替我發聲，也會替我澄清事情」，蔡英文表示，這一些都是她主要網路聲量的來源，「我倒是覺得說，有一些人認為不同的意見就是網軍，這並不可取」。

媒體詢問網友爆料蔡的表姪吳孝銓也是網軍，蔡英文表示，吳的媽媽林美珠，現在已經不任公職，也沒有參與這次的選舉，至於吳孝銓與競辦沒有往來，我們是一個民主國家，他有他的言論自由，但是我們也是一個法治國家，他也必須接受我們相關法律的規範。

(中時 )