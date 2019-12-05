任達華右手恢復良好。（圖／翻攝自霍汶希Mani微博）

經紀人分享任達華活動照。（圖／翻攝自霍汶希Mani微博）

港星任達華今年7月在廣東出席活動時遭人砍傷，他右手為阻擋兇嫌攻擊被嚴重劃傷，四指神經被割斷，先前傷口照曝光，可見手心從食指到小指被割出長長一條刀疤，相當怵目驚心，最近任達華經紀人在微博曬出任達華工作照片，右手放大看傷疤恢復狀況良好，也讓粉絲鬆口氣。

任達華5個月前遇刺，不只腹部被捅傷，右手從食指到小指被劃一條刀疤，神經也受損，回港後進行兩次手術才出院，但任達華知道兇手有精神分裂症後，主動表示不願意追究責任，只希望早日康復，盡快回到喜歡的工作崗位上。

昨(4日)經紀人霍汶希分享任達華參加電視劇《澳門人家》北京記者會的照片，穿著西裝外套、牛仔褲的任達華看來精神奕奕，右手先前傷疤已不明顯，而醫師先前推估需半年可康復，對此，網友說：「好人一生平安」、「想知道那個行凶者現在什麼情況了」、「放下大石」、「最帥氣的華哥」。

(中時電子報)