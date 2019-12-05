世界球后戴資穎用手上的球拍征服對手及全世界球迷，英國羽協近日分享一位熱愛羽球的作家關於小戴的分析，文裡稱讚小戴是非常優秀的球員，只要小戴修正有時會失去比賽專注力的小缺點，不給對手任何反撲機會，將會使她更加無敵。

布洛絲（Amanda Bloss）是一位熱愛羽球的作家，平時透過文字分享對於羽球比賽的看法及推薦她欣賞的球員，英國羽協分享的文章中，布洛絲指出，戴資穎在場上的比賽風格特殊、令人激動且蓋世無雙，擊球技巧讓她成為超級球星之林，是她這一代選手中在全球最棒的好手之一，深受全球粉絲喜愛。

布洛絲補充，全世界沒有球員可以像戴資穎這樣執行自己想要打出來的球，她的技巧無與倫比，使她特別突出。

不過戴資穎再完美，還是有些地方可以更好，布洛絲認為，如果戴資穎不要有時候在場上失去比賽專注力，會讓小戴變得無敵，「有時候這些失誤會給小戴帶來災難，一旦她給像西班牙馬琳、韓國安洗瑩這樣的好手有機會要回節奏，就會很難回到原本的好狀態。」

戴資穎今年球季斬獲丹麥、馬來西亞及新加坡3站賽事冠軍，這篇文章最後點出，小戴的才華代表她是現代羽球的指標人物之一，但是否代表她是羽球史上最佳女單球員？她需要加強自己的特點，或許在明年3月11日開打的全英羽球公開賽拿下個人生涯在這項賽事的第3冠會是不錯的預兆。

(中時 )