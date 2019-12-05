高以翔上月27日在大陸寧波錄影猝逝，靈堂設在一殯對面的金寶軒，告別式訂於15日在一殯景行廳舉行。連日來有不少圈內星友到靈堂弔唁，李易、六月夫妻今早現身致哀，六月是從拍電視劇《超級拍檔》時，認識從美國剛回台灣的高以翔，之後高以翔跟李易還是同經紀公司出道，彼此交情10多年。

林志玲的哥哥林志鴻偕太太到靈堂致意，他離去前受訪說，因為林志玲不在國內，他跟高以翔的哥哥也是同學，所以一定要過來致意一下，強調妹妹如果在台灣，一定會過來，是否忌諱新婚3個月的習俗所以無法前來？林志鴻說：「不是，是因為志玲真的不在國內」。

林志鴻表示，第一次見到高以翔的時候，高還是小學生，他和高的哥哥是大一，第二次見到高以翔是高已長大回到台北，第三次見面是高和妹妹林志玲拍戲。平常彼此很少聯繫，「但人生就是這麼無常，有印象以來這是第四次，很遺憾」。林志玲有要他帶話給高以翔？林志鴻說，「就是希望他一路好走，不幸的事發生了，他是一個很內斂、個性很好的大男孩」。

(中時 )