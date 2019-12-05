發生在去年10月28日深夜成大社科院內的陳姓女研究生命案剛過周年，猥褻陳女再將其勒斃的凶嫌林榮富，年初遭檢察官以殺人罪起訴，求處極刑，台南地院5日一審宣判，依強制猥褻殺人罪判處林無期徒刑，褫奪公權終身。

成大社科院陳女，是個心地善良的24歲研二學生，43歲林榮富卻是個已婚、育有一女，有竊盜、妨害性自主的前科犯，因為左眼視障，以殘障資格遭聘任為校園短期清潔工。兩人因經常在研究所辦公室出入而認識。

台南地院庭長林臻嫻說明成大校園命案判決理由。（程炳璋攝）

猥褻殺害成大女研究生 凶手判無期徒刑。（程炳璋攝影）

總是在研究所辦公室打掃的林嫌，有個不為人知的過去，他在2002年仁德區曾騎車跟蹤一位外貌姣好女子，假意問路，卻從後方出手勒脖，對方假裝窒息昏迷，他竟伸手進女方衣內襲胸，女子放聲尖叫，才將他嚇跑並報警，最後他被判強制猥褻8個月徒刑。

林嫌在成大命案中的犯案手法與2002年雷同，案發當天，陳男到南棟4樓的教室打算向陳女借錢，剛巧見教室內陳女僅獨自1人，臨時心生淫念，將她騙到北棟2樓的一間無人諮商室內，隨即上前親吻，並伸出淫爪到女生衣內撫摸胸部。為阻止陳女尖叫，林嫌隨手將一片抹布塞進她口中，並以手掐頸10多分鐘，直到她斷氣為止。

林嫌犯案後不敢回家，在外躲了一夜，隔天一早，騎車到岳父家準備載女兒上學，在門口遭等候的警方逮捕。

林嫌落網十分冷靜，堅稱是為借2000元不成而失手殺人，檢警找法醫與鑑識人員勘驗陳女胸部與內衣處，發現兩處都有林男的DNA檢體（林男唾液與手指汗腺分泌物），他在罪證確鑿下，改口先殺人、後猥褻，惟說詞不被法官採信。

台南地檢署檢察官今年2月將林嫌依照殺人罪向法官求處極刑，台南地院合議庭5日認為林嫌犯案後仍強辯為自己脫罪，毫無悔意，依強制猥褻殺人罪，判處林嫌無期徒刑，褫奪公權終生，被告的義務辯護人將依職權上訴二審。

收到凶嫌判處無期徒刑消息，成大校方強調尊重司法判決，轉達陳女家人至今仍無法走出悲痛心境，希望不受外界打擾。

陳女命案後，成大修正校安運作，對每位臨時工進行身分查證，校內設立戰情室建立校安系統，預計明年1月完工上路。

(中時 )