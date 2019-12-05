卡神楊蕙如被法院認證為綠營網軍首腦，雖然民進黨第一時間切割滅火，卻難以掩蓋楊與民進黨謝系及英系關係匪淺的事實。小英競辦發言人阮昭雄更被挖出當年涉嫌洩漏，民調結果給楊蕙如，用以幫助蔡英文打擊對手蘇貞昌的不堪過去，「民進黨想與楊蕙如畫清界限根本是欲蓋彌彰」。

根據公廣集團旗下華視新聞2011年4月27日報導，2012總統選舉民進黨黨內初選民調第一天晚上，在謝長廷創立的台灣維新基金會擔任董事的楊蕙如，就在網路發布民調監聽數據。楊蕙如當時聲稱資訊來源是謝系的蔡英文競選辦公室發言人阮昭雄，造成蔡英文的對手蘇貞昌陣營非常不滿。

謝長廷也覺得楊蕙如的作法欠妥，但強調楊非其辦公室幹部。並替阮昭雄辯護，表示阮向他否認提供監聽數據給楊。楊蕙如則解釋，這原本是她跟網友間的對話，沒想到卻被公開，換言之，她不是故意。

2012大選蘇貞昌、蔡英文競爭十分激烈，楊蕙如在民調還在進行期間公布監聽結果，嚴重衝擊蘇貞昌的選情，加上蔡英文當時操作「蔡馬馬」民調策略奏效，蘇貞昌最後以極些微差距落敗，而與2012大選失之交臂，也種下蘇蔡不和的心結。

楊蕙如與謝長廷陣營關係密切，長期被視為謝系人馬，連向台北市政府體育局爭取補助台灣網球公開賽的經費，市政府都要把公文副本送給五位謝系市議員，即知雙方關係頗深，恐非謝長廷一句「是朋友、無金錢往來」就可以輕輕帶過。

謝系在民進黨逐漸示微，人馬幾乎都轉進英系，當年被指為洩露監聽數據的阮昭雄如今是小英競辦發言人，很難不讓人將楊與英、謝聯想在一起。楊蕙如放的這把火現在只燒到謝長廷，接下來會不會波及蔡英文，相信所有人都很關心。

(中時電子報)