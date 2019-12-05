各校學生合力作畫情形(竹圍國小、竹圍高中、淡江高中)。（淡水區公所提供／戴上容新北傳真）

各校學生合力作畫情形(竹圍國小、竹圍高中、淡江高中)。（淡水區公所提供／戴上容新北傳真）

捷運竹圍站外圍牆老舊斑駁，淡水區公所為提升城市美學，邀請在地學校、藝術家，將捷運竹圍站至淡水站沿途老舊圍牆，重新彩繪成充滿淡水人文風情的樣式，美麗、文藝的圖案吸引大批居民駐足欣賞、打卡留念，大小朋友直呼「新圍牆真是太美了！」。

捷運淡水竹圍站至淡水站牆外道路是居民通勤重要幹道，但圍牆老舊斑駁、充滿鏽漬水痕，影響淡水門面，淡水區公所今年初以白漆粉刷、修整後，邀集在地學校、協元里里辦公處以及藝術社團等藝術家巧手，揮灑淡水人文風情、自然景緻的藝術畫作。

「學生畫完都覺得有趣、很有成就感！」淡水區長巫宗仁表示，年輕人、學子深具創作與活力，特邀在地國小、國中、高中、大學等各級學校，協力一筆一畫彩繪每幅長12公尺、高1.4公尺的牆前，本次參與的師生超過150人次。

巫宗仁說，除在地學子創作以外，淡水協元里長蕭慶和、在地秀之藝術文化社及藍色隧道等藝術家也共同參與繪畫製作，將無數遊子流連忘返的淡水河夕日餘暉繪於牆面，許多民眾行經都直呼「牆面太美了！」

淡水區公所補充，淡水沿線捷運牆面初步規劃將施作50處彩繪，目前已完成18處，後續牆面也會持續透過學子、藝術家繪畫方式，強化地方認同感。

(中時 )