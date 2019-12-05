西港農會新研發的黑芝麻香腸，市長黃偉哲（左）試吃後讚不絕口。（劉秀芬攝）

台南西港胡麻季產業文化活動7、8兩日將於西港農會後營倉庫登場，除了熱鬧的表演與農產特賣，農會推出上千份的麻油雞、黑芝麻香腸等多項好吃料理免費品嘗。市長黃偉哲表示，台南市麻油的產量是全台灣最多、最好、最讚，歡迎全國民眾作伙來西港品嘗第一香。

黃偉哲表示，西港不只有慶安宮的台灣第一香，還有台南最優質的麻油香。胡麻製品既養生又健康，尤其國人習慣冬天進補，所謂藥補不如食補，胡麻製品就是最好的食補食材。

台南是台灣最大胡麻及芝麻產地，西港、善化、安定等地又是台南主力生產地，黃偉哲表示，要比照行銷鳳梨、文旦及芒果的模式，把台南胡麻製品推薦給國人，並進一步行銷到海外華人市場，讓國內外都知道台灣的胡麻是一級棒。

西港農會表示，他們有全國農會界唯一取得食品安全衛生雙認證的麻油加工廠，所出品的黑麻油、清麻油雙雙入選2020台灣農業百大精品。為配合產業季活動，西港農會胡麻相關產品統統有優惠，原價660元的胡麻油更推出有史來最低價580元。

西港農會此次也推出新研發的黑芝麻香腸試吃，黑芝麻香腸是與台中大安區農會合作，使用有產銷履歷的養生飛天豬豬肉，口感Q彈，加入完整芝麻顆粒，咬下去後有濃郁的芝麻香與肉香，現場購買也有優惠。

今年活動農會更邀請藝人梁佑南帶來精采表演，現場還有青農、文創市集，麻油、芝麻糖製作展示。農會8日也邀民眾一起捐血助公益，並提供麻油雞、芝麻包子、黑芝麻香腸給捐血民眾補一下。當天購買農會產品，滿額送限量拿鐵、胡麻嫂杯袋DIY券，還可以參加摸彩拿大獎。

(中時 )