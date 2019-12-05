2020大選進入倒數，北市第三選區立委由民進黨參選人吳怡農對決爭取連任的國民黨參選人蔣萬安，儘管冒著大雨，民進黨主席卓榮今再次陪同吳怡農到四平商圈拜票，卓榮泰表示，這次特地前來，因日前吳怡農提到他7歲時家庭的變化，讓許多人對他有所誤解，民眾應該要對他更多同情和了解，7歲小孩根本沒有思想，把直覺說出來而已。

除了總統大選備受矚目外，台北市第三選區也是立委選舉中最有看頭，加上民眾黨派出自稱「台灣歐巴馬」的何景榮，成為「三帥之爭」。而日前吳怡農在造勢大會上，因說出自己7歲時曾說，「蔣經國是壞人，害我爸爸沒有工作」，讓外界抨擊和扭曲，卓榮泰今特地來為吳怡農站台澄清。

卓榮泰說，吳怡農說出7歲時的本能反應，成為外界說三道四焦點是不應該，吳怡農是很堅持認真的，他希望用財經、國安和經濟的專長來選舉而非外在的條件，對手也是翩翩的君子，吳怡農也是，更要正面的選舉。

吳怡農說，參選是為了下一代不是為了復仇，把選舉扭曲成個人的恩怨是不應該的，要正面選舉這才符合選民的期待。

針對父親吳乃德演講提到台灣民主化歸功蔣經國是扭曲，吳怡農表示，「美麗島事件是台灣民主化最重要的轉捩點，台灣過去40年來扭曲了美麗島事件的重要性，是時候讓大家看到美麗島的重要性，相信這是我父親的意思。」

卓榮泰被媒體問到，親民黨主席宋楚瑜也因肯定蔣經國的貢獻，所以決定不提名第三選區立委參選人的看法，卓稱，無論如何不應該以過去是非來做為選戰的素材，蔣經國對台灣的貢獻是有的，民主進步也是不能被抹煞的。

(中時 )