警界傳出高階警官自傷身亡的憾事。桃園市警局鍾姓三線一星高階警官，今天下午疑似在家中家中自我傷害，被發現時已經無生命跡象，目前原因尚在調查當中。桃園警界表示，該名警官疑似因罹患痼疾已久，不適合外勤工作，高層體諒為讓他養病，日前才計畫將其調往內勤職務，人事令應在這兩天內生效，未料尚未接掌新職務就傳出憾事，桃園市警局表達不捨。

桃園市警察局強調，該高階警官表現亮眼、做人處事圓融、認真負責，原本因身體微恙請假在家休養，因責任心引發憾事，深表惋惜，將盡全力協助家屬處理後續事宜。

(中時電子報)