桃園高階警官驚傳自宅自傷身亡 16:132019/12/05 中時電子報 戴志揚 、中時賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警局一名鍾姓高階警官傳出在自宅自傷，家人發現時已無生命跡象。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 警界傳出高階警官自傷身亡的憾事。桃園市警局鍾姓三線一星高階警官，今天下午疑似在家中家中自我傷害，被發現時已經無生命跡象，目前原因尚在調查當中。桃園警界表示，該名警官疑似因罹患痼疾已久，不適合外勤工作，高層體諒為讓他養病，日前才計畫將其調往內勤職務，人事令應在這兩天內生效，未料尚未接掌新職務就傳出憾事，桃園市警局表達不捨。 桃園市警察局強調，該高階警官表現亮眼、做人處事圓融、認真負責，原本因身體微恙請假在家休養，因責任心引發憾事，深表惋惜，將盡全力協助家屬處理後續事宜。 (中時電子報) #桃園 #桃園市警察局 #自傷 #高階警官 #痼疾 也許您會感興趣 推薦閱讀 213線公車試辦 桃園往林口更快 04:102019/12/02 地方新聞 不滿公投拆大選 桃市議會藍營提修地方法 13:352019/12/02 政治 年度盛會 桃園新創嘉年華精彩登場 04:102019/12/03 焦點新聞 桃園市警局人事異動 公關主任調保大隊長 11:042019/12/03 社會 桃市議員陳榮基涉買票 當選無效確定 12:352019/12/03 社會 小英訪關懷據點和銀髮長輩相約明年總統府見 16:332019/12/03 政治 蔡賴出沒桃園救選情？賴清德：戰略改變了 16:322019/12/03 政治 苗警跨區桃園破軍火庫 查獲美海豹部隊使用衝鋒槍 18:012019/12/03 社會 鄭文燦：蔡英文桃園支持度 領先韓國瑜 21:012019/12/03 政治 大桃園宜居後起之秀！ 石門水庫風景區低碳生活圈 運動養生好玩兼好住 吸引雙北退休族揪團移民 19:082019/12/04 生活 社會熱門新聞 館長飆罵民進黨 宅神附和：劉世芳惹人厭不是沒原因！ - 社會 桃園高階警官驚傳自宅自傷身亡 - 社會 軟Q擺臀 三重娃娃機真理褲女賊落網 - 社會 批評陳菊謝寒冰挨告 法官判決無罪 - 社會 美眉搭火車睡翻 他大膽摸乳解扣還深深埋入 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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