新北市警察局交通大隊5日與台灣電能車輛發展協會合作，成立電動自行車交通安全宣導團。（新北市警察局交通大隊提供／葉書宏新北傳真）

民眾騎乘電動自行車新制10月1日正式上路，據新北市警察局交通大隊統計，至11月底，取締逾2000件，其中有近6成為外籍人士，對此，交通大隊5日與台灣電能車輛發展協會跨界合作，成立電動自行車交通安全宣導團，將到人口聚集處利用8種語言廣播，消除語言隔閡。

新制規定，民眾騎乘電動自行車未戴安全帽，將開罰300元；擅自改裝車輛，開罰1800元至5400元；若車輛時速超過25公里，也將開罰900元至1800元。

警員以俗稱「三眼魔神」的手持式雷射測速照相儀器偵測電動自行車，由一人手持「三眼魔神」鎖定車輛測速，另一人負責攔查，時速超過每小時25公里則立即開罰。至11月底，取締逾2000件，其中有近6成為外籍人士，多為未戴安全帽。

交通大隊表示，電動自行車交通安全宣導團由警察擔任宣導大使，騎乘協會提供的合格電動自行車，到板橋南門市場、板橋火車站、淡水老街、經銷商等各種電動自行車使用族群聚集處宣導，另外廣播國語、台語、英語、客家話、泰語、越南語、印尼語及菲律賓語等8種語言。

(中時 )