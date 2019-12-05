後龍鎮甘藷花生節將在12月14日舉行，鎮公所為參加民眾準備好吃的甘藷及花生。〔謝明俊攝〕

後龍鎮甘藷花生節將在12月14日舉行，鎮公所為參加民眾準備好吃的甘藷及花生。〔謝明俊攝〕

後龍鎮舉辦甘薯花生節

後龍鎮幼兒園小朋友為甘薯花生節活動表演熱場

苗栗後龍有3寶─西瓜、甘藷和花生，為了推銷3寶，後龍鎮公所連續4年舉辦甘藷花生節，今年同樣於12月14日在高鐵站附近的稻田舉行，除了千人大焢窯活動以外，還有準備園遊攤位，這次活動共準備600組焢窯，每組5人，每一個焢窯收費500元，有意參加的民眾可在網路或者是親到後龍鎮公所報名，後龍鎮公所為每一組準備10斤甘藷、一斤花生、土窯雞一只以及保冷袋一只，由於已往民眾報名狀況都是秒殺，後龍鎮長朱秋隆歡迎有意參加民眾及早報名。

後龍鎮的甘藷花生節活動地點沿襲去年的場地，在新港一路與高鐵六路交叉口旁的稻田內，活動需事先報名，報名成功後，每一組可獲得十斤甘藷、一斤花生、保冷袋一只、土窯雞一隻及園遊卷200元，希望每位民眾都能有吃有玩，也能買到後龍在地農特產品。

後龍鎮長朱秋隆表示，在活動中不僅能親身體驗到傳統燒窯的過程，還可欣賞各種精采表演，希望能藉由這個活動，讓老少大小回味及體驗到古早焢窯樂趣，等待開窯的過程中，另可報名參加剝花生及夾花生比賽，今年更新增了DIY面具活動區、遊行活動…等，活動內容精采可期。

這次活動報名方式分別為網路報名及公所現場報名，網路報名及現場報名同樣在12月9日早上8點開放報名，網路報名共100組，網路報名網址為：https://reurl.cc/k5vbgx，公所現場報名為600組，額滿為止。

公所現場報名需在報名時繳交每窯500元的焢窯費用及100元鐵架保證金。網路報名則於報名成功後，可親自至公所繳交費用，或用匯款方式(如用匯款方式，請先匯款500元報名費用即可，鐵架保證金請於活動當日現場繳交，匯款帳號：91301040954313，代號：9130010(後龍鎮農會)，活動洽詢電話：後龍鎮公所農業課037-720773。

後龍鎮長朱秋隆說，每年的甘藷花生節活動都吸引3000名以上民眾參加，也順利打出後龍甘藷和花生的名號，遊客也可藉由參加此活動順道到鄰近的客家圓樓和英才書院一遊，朱秋隆誠摯的邀請全國鄉親在12月14日能做伙來玩焢窯，並品嘗後龍當地優質農產品及美食伴手禮。

後龍鎮甘藷花生節將在12月14日在高鐵特定區旁稻田舉行。〔謝明俊攝〕

(中時 )