國民黨副總統候選人張善政今日接受TVBS專訪時痛批蔡政府的能源政策根本是以煤養綠、用癌發電，蔡政府任內燃煤發電量持續增加，過去幾年世界衛生組織(WHO)公布中華民國肺癌比率在亞洲僅次北韓，此外他也指控卡神楊蕙如就是蔡英文總統的網軍。

張善政被問蔡英文對於楊蕙如事件是否講不清楚時回稱，楊蕙如就是蔡英文的網軍，怎麼講清楚？楊蕙如被起訴了，但應該要再查她背後是誰、錢從哪來。未來不管是網路上帶風向製造假新聞，或用行政資源攻擊抨擊政府的人都該查，替政府在網路上政策宣導可以，但如果用假的數據汙衊批評政府的人就過頭了。韓國瑜競選總部副執行長孫大千也質疑楊蕙如是否幫蔡英文打過選戰？如果沒有就講清楚，而且蔡英文既然用了賴清德當副手，應該針對當初民進黨初選時賴清德呼籲蔡英文不要用網軍對付他的情況解釋清楚。

針對韓國瑜提出民調唯一支持蔡英文，張善政表示這是韓國瑜想出的一種策略性蓋牌，原本的民調就有幾方面問題，首先不表態比率高，因為韓國瑜被抹黑之下，有些人不好意思回答支持韓國瑜。另外他也聽說有人接到民調電話，對方先問民眾住哪個里，民眾回答後對方就不願意繼續訪問了，因為民眾住眷村。

(中時 )