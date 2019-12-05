火腿5日宣布，確定與前巨人洋砲比拉努耶瓦(Christian Villanueva)簽約，他去年曾在大聯盟繳出單季20轟的成績，消息出來後，他也表示能加入火腿感到光榮。不過台灣好手王柏融就要當心了，因為比拉努耶瓦能守三壘，連帶他在外野的守備位置可能受到影響。

比拉努耶瓦和王柏融將成為明年球季火腿陣中兩位洋砲，希望能倚重他們的長打火力，一改球隊今年打擊不振的問題。雖然比拉努耶瓦今年在巨人隊表現不如預期，不過火腿球團仍願意相信他的實力，今日宣布與他簽約，成為王柏融良性競爭對手。

比拉努耶瓦發聲，表示很高興有機會在火腿球隊奮戰，並說火腿是一支培養很多日本明星球員的球隊，希望能在北海道展開生活，竭盡全力為火腿隊拿下日本一的目標努力。

比拉努耶瓦今年在巨人僅繳出73場出賽、打擊率2成23、8轟、24打點的成績，不過火腿隊栗山英樹監督則表示，自比拉努耶瓦在大聯盟時就持續關注他，相信他仍有實力，讓他能在火腿隊發揮全部能力。

而比拉努耶瓦三壘守備穩定，正好補上火腿的三壘缺，栗山監督也說明年他會從三壘出發，而原本在三壘的近藤健介可能回到左外野老位置，屆時守左外野的王柏融預期出賽場數會受到擠壓，可能擔任指定打擊或從板凳替補出賽。

(中時 )