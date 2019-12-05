大學生涯中宿舍生活也是一段難忘的回憶，好的室友可以很和樂、糟糕的室友恐怕會害你都不敢回去住。近日在臉書《靠北清大》上有一篇文相當熱門，一名清大生在收假回宿舍時，竟看到室友在他床上「養鯊魚」，他拍下該驚人畫面，馬上造成轟動。

該名網友在《靠北清大》寫下對他室友抱怨的話，「放個假完室友把我的床當養殖場？我真的會氣死，自己買就算了，可以不要麻煩到別人嗎！」隨著照片曝光，只見他原PO床位上被滿滿的布偶疊滿，原來，他指控室友在他床上當養殖場，養的是Ikea的鯊魚玩偶啦。

別看這只是些鯊魚玩偶，他們可不普通，是Ikea的熱門搶手貨，不少店家更是還賣到「缺貨」。而網友也kuso回應「可惡，竟然非法養直鯊鯊，怒檢舉」、「我的床非常願意當作養殖場」，紛紛直呼這畫面太可愛！

此篇文爆紅後，還一路紅到網路論壇《Dcard》去。有網友看到這麼多鯊鯊的療癒畫面，發揮他的創意，主動幫每隻鯊魚標記了各自的名字，在23個名字當中，有一隻名為「鯊死給」的鯊魚，一看到這名字，有看《火影忍者》的網友完全被戳中笑點表示，「真的廢到笑出來」。

有網友看到這麼多鯊鯊的療癒畫面，發揮他的創意，主動幫每隻鯊魚標記了各自的名字，其中，有一隻叫做「鯊死給」的鯊魚，笑翻眾網友。（摘自Dcard）

別看這只是些鯊魚玩偶，他們可不普通，是Ikea的熱門搶手貨，不少店家更是還賣到「缺貨」。（摘自Ikea官網）

不過，眼尖網友指出，原PO的室友可不簡單了，這隻在Ikea超熱門的可愛鯊鯊，一隻要價599元，目測23隻可要總價1萬3千多，真的想做Ikea鯊魚養殖場，可是一點都不便宜阿！

(中時電子報)