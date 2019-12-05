民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝5日質疑國民黨參選人鄭正鈐負債又有官司，不知為何要選？鄭宏輝表示，從司法院公開網站搜尋資料顯示，鄭正鈐因欠債被債權人追討金額就高達3230萬，炮轟其為何到處欠錢不還又被告？要求鄭說清楚、講明白。
鄭宏輝今天在市議員曾資程、陳建名的陪同下召開記者會，抨擊鄭正鈐官司纏身、負債累累，質疑其參選的動機。
鄭宏輝說，司法院公開網站可搜尋到鄭正鈐涉及數10筆官司，其中關於欠債不還的經比對裁判內容後總共有10筆，總金額高達3230萬元，令人不禁懷疑他借這麼多錢的目的是什麼？
鄭宏輝說，鄭正鈐不是整天強調庶民起義嗎？庶民需要借這麼多錢嗎？而且最惡劣的是借了錢還無法償還，導至受害人求償無門，只能訴諸法院，而這些可能只是冰山一角，恐怕有更多的受害人因不了解訴訟程序而只能忍氣吞聲。
他要鄭正鈐說清楚其是從事什麼事業，需要借貸如此龐大的金額？在欠錢不還後如何能面對這些受害人？而在經濟已經這麼困難的情況下，還要參選立法委員四處向外募款，究竟參選的動機是什麼？
鄭正鈐對此表示，所謂官司纏身的問題，是因為過去他幫朋友的忙，投資創業，結果被朋友倒了，反而成為受害者，所以才會產生一些法律上的紛擾，目前這些問題都在司法程序中。
他並同時提醒大家，任何投資都要千萬小心，不要像他一樣相信朋友，反而帶來法律上的紛擾。
(中時 )
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