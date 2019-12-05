貿易戰、英國脫歐等紛爭加劇地緣政治風險，2018年全球富豪淨資產狂縮1.7%，其中亞洲富豪資產縮水幅度遠較其他地區都快，讓他們去年在慈善方面的支出大幅滑落，僅佔個人財富的0.19%，遠不及美歐富豪。

香港《南華早報》報導，美中貿易戰及英國脫歐延燒至今，地緣風險加劇，讓全球富豪過去兩年難以透過投資方式增加個人資產，荷包大幅度縮水，根據研究機構Wealth-X 9月公布的調查報告，2018年全球百萬富豪總資產降至32.3兆美元，較前一年滑落1.7%，更是3年來首度出現下滑趨勢。其中香港富豪資產萎縮的程度居全球之冠，縮水9%，反映的是美中貿易戰帶來的經濟惡果。

資產大幅度萎縮，進而影響到富豪們在慈善事業方面的支出，根據Wealth-X昨（4）日最新出爐報告，全球富豪去年慈善事業的捐贈金額共達1,530億美元，其中北美富豪共捐出750億美元，歐洲富豪捐出482億美元，亞洲富豪捐出188億美元，分別位居前三位。

不過如果用比例來看的話，亞洲富豪所捐出的金額佔自己總資產比重明顯較低，僅有0.19%，是全球7大區中倒數第二，美、歐富豪捐出比重則分別達0.65%、0.56%。

Wealth-X 9月的報告指出，去年亞洲富豪財富萎縮的速度比其他地區都快，有別於前幾年富豪人數快速成長的趨勢，去年亞洲富豪總人數較前一年減少1.5%，降至75,570人，總資產也滑落2.8%，縮至9.5兆美元。

(中時電子報)