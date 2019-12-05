隨著達欣解散、富邦跳槽ABL，僅剩5隊的超級籃球聯賽(SBL)，14日在台北和平館開打，本季最大創舉除了打造全新主視覺與宣傳影片，且以「一起FIGHT」當作全新口號，更廢除原本備受詬病的地貼，斥資引進全新木質地板進行賽事。

過往SBL最被球員與球迷詬病的地貼問題，如今隨著引進全新國際籃總(FIBA)認證木質地板，全力保護球員場上安全，唯獨板橋體育館因為場地限制無法鋪設，包含台北和平館、彰化縣立體育館、新莊體育館與高雄巨蛋都將採用。

不過隨著上季冠軍富邦離開，第17季將不會有所謂的衛冕軍，比賽也因縮減到5隊緣故，例行賽改成分為上、下半季進行，假如上、下半季冠軍為同一隊，則先進行5戰3勝制年度挑戰賽，由例行賽勝率第2與第3名球隊爭奪決賽門票。

裕隆前鋒呂政儒相當期待新球季能跟好友林宜輝同隊打球。(中華籃協提供/黃及人台北傳真)

裕隆在今年休兵期補進林宜輝、簡浩、呂濟而、盧冠軒等即戰力球員，洋將也換成塞勒與維克，讓「男模」呂政儒興奮表示，「終於可跟林宜輝、簡浩等好手同隊，也不用再想如何跟他們對抗，我跟宜輝在高中就認識，我們默契沒問題。」

至於聯盟僅存的「17朝元老」台銀前鋒陳順詳，對於台銀的全新教練團相當期待，「沒想到以前當過隊友的陳國維，如今變成我的總教練，但我們較無代溝，全隊配合上也沒問題，目前我還在積極復健，希望可以趕在今年回歸。」

台啤後衛蔣淯安也對新球季充滿期待，「既然我們上季闖進總冠軍賽，新球季當然也要完成這個目標，我們必定會加油。只是看到先前富邦主場那種盛況，讓我們都很羨慕，期望我們也可以打出好看的球賽，重新找回球迷進場看球。」

(中時 )