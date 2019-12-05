▲縣府將舉辦「施政有感、投票有獎」活動的宣傳海報。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

▲「施政有感、投票有獎」活動的獎項宣傳海報。（縣府提供／楊樹煌南投傳真）

歲末年終，又是政府機關檢視年度重要施政時，今年南投縣政府為瞭解民眾對政策偏好與意向，將舉辦「施政有感、投票有獎」活動，挑選各局處重要年度成果，參加者有機會獲得當前最夯的iPhone與住宿券，歡迎民眾上網票投最喜愛的政策，活動至12月15日止。

縣府新聞及行政處長林琦瑜表示，現在民眾人手一機，上網己成生活日常，民眾也常透過手機FB、Line、IG等社群媒體得知政策資訊，透過網路投票，民眾可瞭解政府在做那些事，政府機關也可知道民眾在想些什麼，對哪些政策比較有感，一舉二得。

為吸引各年齡層能踴躍參與，縣府也精心挑選年輕人最愛的iPhone、中老年人喜愛的住宿券、普受下廚人士歡迎的氣炸鍋等獎項，希望以最少經費獲得最佳的宣傳效益。

林琦瑜也表示，近年縣府團隊在林縣長領導下，以有感施政為努力方向，在媒體雜誌的民調上，施政表現都獲得不錯成績，施政滿意度也逐年獲民眾肯定。

這次投票項目，含各局處重要政策，涵蓋財政、觀光、建設、教育、衛生、農業等各個面向，都是民眾較關心、與生活較貼近的議題。希望投票的結果，可做為各局處規劃政策的參考，並啟發同仁創新構想，未來規劃更優質的政策，讓民眾更幸福有感。

活動挑13項重要施政成果，包含減債有成、營養午餐、五大園區、清境步道全線啟用、茶博會拚創新、藍田市地重劃、老人假牙補助、心肺復甦機設置、社區營養推廣中心、平靜橋通車、南投燈會、青創貸款、農產外銷。

民眾可透過FB搜尋「南投縣長．林明溱」粉絲專頁，或加入南投縣政府官方Line群組，都可以找到活動資訊。參加者需使用FB帳號登入活動頁面，並選擇2個以上的施政項目，12月16日公布得獎名單。贈品有iPhone 11 Pro手機1名、日月行館住宿券2名、飛利浦氣炸鍋1名、茶博限量茶餅1名、抗菌浴巾10名、限量悠遊卡20名，獎項豐富。

(中時 )