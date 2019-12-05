宋瑋莉提出動保政策，呼籲關心流浪動物收容環境。（議員宋瑋莉提供／許家寧基隆傳真）

基隆立委選情激烈，國民黨立委參選人宋瑋莉瞄準毛小孩選票，今日原定與副總統參選人張善政關懷流浪動物，不過場地被市府以「行政中立」婉拒，讓宋瑋莉直呼遺憾！質疑民進黨有沒有做到行政中立 ？上次蔡適應旗幟插滿橋墩，明確違法也不見開罰！

張善政原定5日再度造訪基隆，擔任一日志工關懷流浪動物，緊接著陪同宋瑋莉挺進仁愛市場掃街，拉抬聲勢，在活動臨時喊卡後，宋瑋莉今早獨自冒雨在中山高路前的孝二、忠四路口揮手拜票，身形孤單，感嘆只是單純想關心毛小孩，卻被曲解成政治目的。

立委蔡適應（右2）至信義市場掃街，北市議員高嘉瑜父母力挺加油。（立委蔡適應提供／許家寧基隆傳真）

宋瑋莉說，市府說行政要中立，她想問的是，民進黨有沒有真的做到行政中立？蔡適應上月23日為了競選總部成立，以及迎接蔡總統到場，競選旗幟插滿了吉羊橋，嚴重影響交通安全，3天來沒看到市府開罰，直到她抗議後蔡陣營才自行撤下。

宋瑋莉說，動物「零安樂死」政策上路後，政府卻沒有規畫完整的配套措施，造成各地收容所犬貓爆滿，收容環境惡劣，基隆市寵物銀行收容額滿，去年動物死亡率更飆高一倍，她相當關心毛小孩友善空間，會爭取天外天環保公園做為寵物公園。

尋求連任的蔡適應，今天則到信義市場掃街固票，懇請鄉親繼續支持最挺基隆建設的蔡總統和蔡適應，儘管陰雨綿綿，鄉親仍不減熱情，途經有「港湖女神」之稱的北市議員高嘉瑜老家寢具店，高的父母特地出門迎接，為蔡適應加油打氣，高呼「凍蒜」。

(中時 )