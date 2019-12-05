國民黨總統參選人韓國瑜競選廣告以數個「憑什麼」指控蔡政府執政成績，蔡英文總統今天回擊，反嗆韓「憑什麼可以選總統？」對韓質疑蔡英文不敢和他辯論，她說「我也不是第一次選總統」，呼籲辯論要有嚴肅的心情來面對，「不是可以隨意拿來做政治操作」。

蔡英文今天出席2019未來科技展開幕典禮，會後接受媒體聯訪，媒體詢問韓國瑜頻頻向總統蔡英文下辯論戰帖，還嗆聲蔡不敢辯論，蔡英文先是問了一下「辯論啊？」然後說「我也不是第一次選總統，我已經選了第三次了吧！」

她說，她都是以很嚴肅的態度面對每一次的辯論，而且每一次的辯論裡面，也盡其所能的，把所有對這個國家治理的規劃跟想法都能夠講清楚，所以她也希望無論是辯論也好，政見會也好，「我們都有一個嚴肅的心情來面對」，畢竟這是選一個國家的總統，不是可以隨意拿來做政治操作。

至於舉辦辯論會的單位，她認為只要是有意來辦理，而且能夠負責任的來處理辯論事宜的，「我們都歡迎」。

韓國瑜電視廣告以數個「憑什麼？」質疑蔡的執政成績，對此，蔡英文表示，「我想大家應該更想問他，憑什麼可以選總統吧？」對韓國瑜批評蔡政府現在是藉著網路扮演著上帝的角色，她說，「這個想法好奇怪喔」，這個政府不是上帝，政府是服務人民的，人民才是主人。

蔡英文的學貸政策被韓陣營批評是拿香跟拜，她說，她這個政策，早就做好了，所以選擇在昨天，是因為這是在青年論壇的場合，把它宣布出來。

立法院上月底原本排定《礦業法》修法，並由蘇嘉全主持協商，卻至今未過關，對此，蔡英文表示，她了解業者的心情，也希望礦業法可以帶來新的動能，當然法案也確實需要有一個完整的討論的過程，目前在這個會期的最後階段，是不是來得及審議完成？「那我們可能要去拜託一下我們立法院的委員們」。

此外，對於小英近來招募「英眼部隊」，遭藍營質疑是否可能作票？蔡英文表示，歷史證明，會做票的只有國民黨。「英眼部隊」其實就是希望年輕朋友可以有情來參與，我們鼓勵他們回鄉投票，去參與開票的過程，也可以把投票結果以最快速度傳給我們，「其實就是一種鼓勵他們，希望他們能夠參與這次的投票」。

(中時 )