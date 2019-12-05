北市府顧問、民眾黨不分區立委提名人蔡壁如5日接受網路媒體專訪爆，除了「卡神」楊蕙如常和台北市長柯文哲要補助外，還有另外2個女人，包括民進黨前北市議員顏聖冠、《自由時報》女記者，一天到晚要「市長專簽」額外補助，並嗆國民黨北市議員羅智強「怎那麼沒種，不是很敢講？」令其他藍營議員義憤填膺，譙蔡「有種就快去配合檢調調查啊！」

蔡壁如稱，柯文哲面對這3個女人不停要補助，只好「自斷手腳」，廢了這項額外補助，並酸說她看了國民黨北市議員徐巧芯、羅智強的記者會，覺得羅為什麼那麼沒種，不是很敢講？把民進黨北市議員的名字講出來啊，就是顏聖冠、楊蕙如跟1名自由時報記者。

「有種就快站出來配合監察院、檢方調查啊！」國民黨北市議員徐弘庭說，2前年就質詢蔡壁如跟柯文哲疑似幫卡神喬補助，柯還承認派蔡去跟中華民國網球協會見面，所以跟駐日代表謝長廷過從甚密、又跟卡神如膠似漆的是誰？就是現在翻臉的柯文哲，蔡、柯有種就說藏鏡人是誰。

徐弘庭說，蔡壁如竟然批評羅智強沒種，那蔡有種就把自由時報記者的名字講出來，不要又不敢說，且中華民國史上第一個搞網軍的，就是柯市府都發局的一個基金會聘僱人員，用帳號在PTT辱罵北市議員，柯前2天還說「兩大黨要還網路乾淨」，聽了就噁心。國民黨北市議員王欣儀也說「蔡壁如主動出來協助檢察官調查！」

國民黨北市議員徐巧芯直接踢爆，蔡壁如點名謝系顏聖冠、楊蕙如、自由時報記者，也證實她4日提出「謝系施壓」的質疑，還額外扯出了案外案，原來有《自由時報》牽涉其中，該不會是前市政顧問陳曉宜？

徐巧芯說，4日記者會後，聯繫市府高層官員，也認為此事市府可能是受害者，她也建議市府，若當中有損及市府、市民權益，請以提出告訴的方式捍衛。

(中時 )