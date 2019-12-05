苗栗縣泰安鄉擬建大型運動場及文化公園，立委高金素梅邀集教育部常務次長林騰蛟、原委會副主委鍾興華、體育署長高俊雄下鄉參加說明會，協助列入前瞻2.0爭取經費。（巫靜婷攝）

苗栗縣泰安鄉公所擬在圓墩部落，興建大型運動場及文化公園，鄉代會、各村長及鄉親湧入說明會關心。（巫靜婷攝）

為健全山區運動休閒設施，苗栗縣泰安鄉公所擬在圓墩部落興建大型綜合運動場及文化公園。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

泰安鄉綜合運動場及文化公園，規畫4大項目，兼具運動訓練、休閒育樂的功能，盼帶動部落運動風氣及地方發展。（泰安鄉公所提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗泰安孕育眾多體育國手，但鄉內卻無大型體育場，泰安鄉公所提案利用錦水村汶水溪左側，2塊面積達8.1公頃的縣有土地，興建綜合運動場及文化公園，立委高金素梅5日邀集中央部會下鄉研議，爭取列入前瞻2.0補助經費，讓部落居民有完善且安全的運動休閒場所。

泰安鄉無現代化、機能性的大規模運動休閒場域，運動員只能擠在少數國中小學的運動場練習，體育國手、足球國腳因而出走外縣市發展，泰安鄉公所為健全鄉內運動休閒設施，提案在圓墩部落興建運動場及文化公園，平面規畫參考羅東運動公園及尖石運動場，盼帶動部落各年齡層運動風氣。

泰安鄉公所說明，基地位於汶水溪上游河畔，鄰近苗62線，交通便捷、部落聚集，為前山地區人口較集中之處，興建4大項目包含綜合運動場、泰雅運動及文化公園、停車場與假日市集及落羽松步道園區，除了作為大型開放式聚會場所，園區也結合泰雅族傳統文化意象，深具觀光潛力並盼帶動地方發展。

泰安鄉公所祕書陳信達表示，公所歲計賸餘405萬元已投入前期水土保持作業，整體興建計畫採分年分期辦理，第1期工程經費約1億7000多萬元，擬向教育部申請前瞻計畫挹注，土地撥用事宜由縣府簽辦中；副縣長鄧桂菊表示，希望藉由說明會能加速中央補助建置，讓泰安鄉早日擁有文化、觀光、休閒性質的運動天堂。

(中時 )