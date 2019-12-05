劍湖山世界2020跨年很不一樣，除了在28日首次引進新加坡超人氣的「炫彩夜跑」暖身，並將在31日跨年倒數最後一秒施放「幸福極光煙火秀」。文化處長陳璧君表示，劍湖山的跨年晚會與煙火秀有口碑，縣府不自辦晚會全力支持。

劍湖山世界總經理王瑞堂指出，「幸福極光煙火秀」的施放地點是摩天輪，566秒煙火呈現如高緯度的極光感受，帶給遊客從來沒有過的跨年體驗。

王瑞堂說，今年跨年晚會邀請網路聲量破億的歌手新秀演出，包括李佳歡、許淨淳、張孟權、艾文同學、唐貓樂團、耶魯布萊克樂團、靈魂歌姬呂薔、陳芳語、全民天菜J.Sheon等。

他表示，2020跨年極光煙火秀門票提供雲林縣、嘉義縣市鄉親優惠價，到樂園現場購票出示身分證，每人只要299元；遊客透過劍湖山世界網路商城Fancy Go購票，雙人票只要798元；大專院校同學三人行只要999元。

王瑞堂指出，極光煙火秀是台灣跨年煙火創舉，特別推出20組尊榮限量露營活動，免帶裝備，擁有最佳視野的專屬觀賞區，兩人同行6999元，附贈劍湖山飯店早餐。

從新加坡引進的「炫彩路跑台灣首站」，28日早上9點開始入園，晚上7點開跑全長4公里，共有歡樂泡泡、雷射隧道、奇幻霓虹、終點拱門4關。

(中時 )