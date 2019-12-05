茵芙兩年前結婚，昨承認和何皓翊離婚。（圖／中時資料照片）

34歲女星茵芙昨(4日)發聲明證實和豪門老公何皓翊2年婚姻畫下句點，但強調兩人當時沒舉行婚宴，並非因男方家庭打槍，今茵芙現身錄影，透露父母本來勸和不勸離，但因男方父母冷落、少見面，茵芙的爸媽才轉念尊重她決定，說到難過處，茵芙忍不住在休息室掉淚。

茵芙昨聲明承認2年豪門婚變，她指出「兩人會協議離婚，不是單純感情轉淡不是經濟因素，主要原因是雙方對於家庭觀念和目標不同，並且對未來沒有共識，所以兩人協議離婚」，並澄清沒辦婚宴，「並不是如周刊所說因為男方家庭對婚事不贊同」。

據《自由時報》報導，茵芙今現身錄《一袋女王》，親口承認11月恢復單身，她坦言和男方父母已兩年沒見面，但身為媳婦逢年過節，茵芙仍會送禮、包紅包，除了和長輩關係卡關外，她說和前夫理念不合也是關鍵點之一，她把重心放在家庭，但對方還是花較多時間在自己的興趣，每月4天玩賽車、3天騎單車，雙方沒共識才決定分開。

(中時電子報)