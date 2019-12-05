總統蔡英文提出四大青年政策，其中「就學挺你」主打減輕學貸負擔，若月薪不到4萬元，最長八年「學貸本金利息都先不用還」。國民黨總統候選人韓國瑜也曾提出學貸免息，當時遭民進黨酸言酸語，讓藍營不滿，質疑蔡政府「拿香跟拜」。

國民黨台南第一選區立委參選人蔡育輝表示，心中有沒有人民，從提出的政策就能窺知一二，「謝謝蔡政府又再次證明執政無能，只好罵完之後，又拿香跟拜！」當初蔡英文和蘇貞昌、高教司針對韓國瑜的學貸免息政策酸度爆表，說他們如果不還錢怎麼辦？「現在全面跟進！？不要看不起庶民！」如果罵韓國瑜草包，為什麼跟在韓國瑜和史上最強的國政顧問團後面走？「重點是，都是大街罵人，小巷承認，你不要臉，我們還要臉啊！」

韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕，今（5）日也在臉書提到，當初韓國瑜提出學貸免息時，教育部高教司司長馬上跳出來說「如果要推動利息全由政府補貼，預算籌措和風險評估，都需再謹慎思考」，質疑當時蔡政府將年輕人當賊防，現在卻說要減輕學貸負擔，本金利息先不用還，「那當初為您護航的官員們，現在要怎麼說才好呢？」

從0～6歲國家幫忙養，到駐美處成立農業組要推廣農產品，再到現在用學貸來表示挺青年，黃曼昕質疑，蔡政府每項政策都跟在韓國瑜後面喊、都在國政顧問團屁股後面追，「既然您的政策好，您的政策棒，那，還是快快出來與韓國瑜及宋楚瑜辯論，提出您的好政策，交由全民來公評！」

(中時電子報)