藍鈞天表情哀戚。粘耿豪攝

高以翔上月27日在大陸寧波錄影猝逝，靈堂設在一殯對面的金寶軒，告別式訂於15日在一殯景行廳舉行。連日來有不少圈內星友到靈堂弔唁，袁詠琳今傍晚離開靈堂時受訪，她說在靈堂前聊了過去和高以翔很快樂的時光、第一次認識他及最難忘的事。

她說，聊天過程中感覺他就在身邊，「如果他現在在，他應該會開這個玩笑，我們雖然難過，但我們都想為高飛的家人堅強，我們不想讓這件事讓大家太負面，我們相信高飛會希望我們好好的，我們是『Celebrate his life』，慶祝他還活著的時候」。

她和陳建州（黑人）討論過，真心希望不要讓高飛有牽掛，「我們希望他走的是有意義的，我自己覺得大家在這個圈子很辛苦，不只是演員、藝人還有工作人員，我們工作常常超時，沒有人保護我們的健康跟工作時間的限制，我們常20幾個、30幾個、40幾個小時是沒有辦法睡覺休息的」。

她有感而發地說，演員跟拍戲的工作人員，其實除了高以翔之外，還有其他藝人朋友，有因為肝的問題或是工作狀況或是超時，沒辦法好好休息而過世，這已經不是第一個例子，我覺得這件事情希望大家團結起來，為亞洲演藝市場做些什麼，不要再這樣讓不該發生的事情發生」。

「我是基督徒，所以剛才一直禱告，希望他在天上是好好的，我跟他說，我們一定會好好照顧他的家人，我知道他自己那時候很累，希望他走了之後，能為他改變大環境跟市場，讓大家在工作上有更好的環境」，她說這幾天沒有夢到高以翔。

她分享和高以翔最難忘的事，「我有很多美好回憶都是跟他打牌，他很愛玩，牌技比我厲害，我很遺憾今年沒有跟他去滑雪，本來計畫今年或明年再去一次，很遺憾沒這個機會，我相信我們其他朋友還是會一起，我相信比我難過的人非常多，但我們希望把他好的回憶留下來，他永遠在我們心中，有一種感覺是『他一直沒離開』，我們在慶祝他的生命」。

曾和高以翔是「時尚F4」成員的藍鈞天，下午跟友人到場，被問到這幾天有夢到高以翔嗎？他戴著口罩，表情哀戚地說：「沒有，可能他比較忙吧。」

(中時 )