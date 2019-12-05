總統蔡英文昨(4)日在青年論壇提到學習歷程檔案不利弱勢生惹議，教育部長潘文忠今(5)日親自出馬澄清，強調12年國教和111考招新制，都強調多元和適性揚才，有利於所有學生多元發展，反而更有利於偏鄉及弱勢學生。

總統蔡英文昨日參加總統候選人青年論壇，被問及學習歷程檔案是否不利於弱勢生時，表示弱勢學生的教育資源較少，已指示教育部提供專案協助。此言一出，今日引起批評。

潘文忠今日則親自回應，108課綱最重要的精神，在於讓學生充分展現學習熱情，偏鄉學生因此表現機會反而會更多；向是孩子若從事志工服務，照顧家中年長長輩，以此作為志工服務經驗，更能展現學習所得內容，符合大學選才條件。

潘文忠也提到，偏鄉學校與弱勢生方面，教育部會協助，例如國教署提供偏遠小校每校每年50萬元額外經費，可用於學生擴充學習活動，其中包含延聘業師、校外教師入校，或讓學生去校外學習等。

而弱勢學生在個人申請入學的二階面試部分，所需住宿和交通，潘文忠也說，教育部則會協調大學給予更多協助，甚至大學可用教育部高教深耕經費，減免弱勢生的甄試費用，另在公平公正前提下，可遠距進行二階面試等，這都是政府對於偏遠和弱勢學生給予的更多資源協助。

潘文忠強調，大學考招新制是由大學招聯會，邀請高中老師和家長代表多次會商完成的制度，目標在於讓大學選才，以及高中育才更緊密連接，加強高中學習的完整性，新制維持多元入學管道，包括繁星、申請及考試分發，是現制的漸進微調，也廣蒐各界意見，並提早2年公布，而適用新制的高一學生，則能有穩定準備的方向。

潘文忠強調，大學考招新知的研擬，重點是學生可以擇優上傳資料，絕不是「軍備競賽」，也不是要面面俱到，大學會綜合評量，著重學生在學習過程中所習的知識、經驗和心得。

(旺報 )