HBO史詩鉅片《冰與火之歌：權力遊戲》第8季UHD/藍光/DVD與「冰與火之歌:權力遊戲全套典藏版」 於6日上市，同步限量發行「冰與火之歌：權力遊戲 全套豪華藍光典藏版」，外盒為獨家訂製木質內裝由《美麗死亡》系列插畫藝術家勞勃鮑爾設計的9幅繽紛絢麗插圖鑲板放入33碟藍光片。

《冰與火之歌》藍光全套豪華典藏版。（得利影視提供）

除了劇集之外，還內含超過15個小時的精彩特別收錄，包括88則隨片講評、七大王國的動畫版歷史以及從未曝光由康納歐布萊恩所主持的權力遊戲大團圓特集。豪華典藏版做工十分精緻又獨特，只要是冰與火鐵粉不容錯過，購買還送鐵王座或是人物卡組，數量有限送完為止。

《冰與火之歌》DVD全套典藏版。（得利影視提供）

《冰與火之歌：權力遊戲》自2011年開播至今，於今年4月播出最終季，雖然結局也許沒有達到大家的期望，但是此劇所創造出來討論度與風潮，短時間不會被其它影集所取代。此劇也不負眾望的在今年艾美獎榮獲12項大獎，其中飾演小惡魔的彼得汀克萊傑更以提利昂蘭尼斯特這個角色榮獲3次艾美獎最佳男配角獎。

《冰與火之歌》豪華典藏版，木質外盒九幅絢麗插圖鑲板及國王之手扣飾。（得利影視提供）

《冰與火之歌》套裝贈品「人物卡組」20張。（得利影視提供）

《冰與火之歌》套裝贈品「鐵王座」。（得利影視提供）

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