網路世界真真假假，鮮少人不被假新聞或假照片所惑。為提高民眾對假照片的警戒心，美國華盛頓大教授成立網站，教人利用蛛絲馬跡破解假照片。教授指出，要判別照片真偽，檢視水漬、眼鏡、頭髮以及「對不對稱」等細節將是關鍵。

中央社報導，「在網路面前，沒人知道你是狗」，這是1993年卡通畫家史丹納（Peter Steiner）說過的話，26年後的今天，網路上的陌生人都可秀出一組對比照片，猜到哪張是真的人臉照片，哪張是「StyleGan」技術產生的假造照片。

今年2月科技公司輝達（Nvidia）推出新的人臉繪圖軟體StyleGAN，優化2017年生成對抗網路（GAN）的演算法，新的科技能產生更優質的圖片。 設立「哪張是真臉」（Which Face is Real?）網站的華盛頓大學教授威斯特（Jevin West）與柏格斯川（Carl Bergstrom）說：「電腦是好東西，但人類的視覺處理系統更好，如果你知道怎麼做分辨。」

要如何判別照片真偽？有幾個細節必須掌握，包括水漬、眼鏡、頭髮，以及「對不對稱」等都是關鍵。以StyleGAN技術運算產生的圖片，有時會有一種老照片滴到水漬的感覺，模糊水漬的位置多落在頭髮和背景；若背景看起來像是損毀、折過的照片，多半是合成照。

網站說明也提到，目前的技術還無法產生「真實的眼鏡」，最常見的蛛絲馬跡是「不對稱」，仔細看鏡框的結構，合成照片有時會出現左右鏡框造型不同、歪掉或被擠壓的顯影。不對稱的狀況也發生在牙齒，奇怪的形狀，還可能出現「三顆」門牙。 髮絲不連接的現象、或者像被刀子直直在頭髮塗抹一層厚重顏料，還有頭髮周遭出現奇怪的光環等，都是破綻。

(中時電子報)