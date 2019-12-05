迪卡儂高雄亞灣旗艦店，為南部最大運動用品店。（業者提供）

迪卡儂亞灣旗艦店5日正式動土，預計2020年底營運。（柯宗緯攝）

迪卡儂亞灣旗艦店5日正式動土，預計2020年底營運。（柯宗緯攝）

法商迪卡儂斥資4億元插旗高雄亞洲新灣區，5日旗艦店正式動土，座落在夢時代購物中心斜對面，預計2020年底開幕，該地主為中石化，也帶旺中石化鄰近3萬多坪土地，吸引其他外資投資，對亞灣未來「錢」景看好，可望加速該地段發展。

迪卡儂與高雄在地老字號「一功營造」攜手打造南台灣最大消費兼休閒的運動商場，座落於高雄多功能經貿園區特貿區中華五路、時代大道路口，占地4000坪，規畫興建3層樓，預計創造200個就業機會。

副市長葉匡時今天出席動土儀式指出，韓市長上任後，非常重視經濟產業發展，力推招商引資、創造就業機會下，相關局處加速企業進駐投資行政效能，縮短投資流程提供廠商完善服務，期許更多國際企業進駐；迪卡儂投資案也激勵中石化附近土地順利出租出去。

一功營造執行董事林尉棋表示，在迪卡儂擔任領頭羊設點後，中石化土地將成為亞洲新灣區的商業核心，引爆更強大經濟動能，勢必帶動周邊蓬勃發展。

中石化董事長林克銘表示，公司在亞灣尚有3.2萬坪土地，已積極在與外商接洽，但有一些技術上問題還在克服，若相關程序進行順利，有望在明年1月正式對外說明。

迪卡儂亞灣旗艦店除維持體驗式賣場，提供超過千種高CP值運動產品，市民也能隨時體驗60種不同運動，亮點為戶外鬥牛籃球場、5人制足球場、跑道、極限運動場、兒童遊戲場、健身器材區、投打練習區等各項運動體驗場地，打造南台灣運動者獨特運動基地。

(中時 )