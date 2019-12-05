嘉義市城隍廟董事長賴永川（左）與凱基銀行副總經理曾宏霈簽約，共推用行動支付點燈、添香油錢。（廖素慧攝 ）

嘉義市嘉邑城隍廟跟上「嗶」經濟時代的腳步，董事長賴永川與凱基銀行副總經理曾宏霈5日簽約，合作推行「行動支付系統」，信眾持卡「嗶、嗶」即可添香油錢、點燈祈福，預計明年1月啟用，是雲嘉南地區宮廟使用行動支付的首例。

嘉邑城隍廟董事長賴永川說，2020年春節過後廟方將善用國內最大電子票證系統，設置悠遊卡機，信眾到廟裡拜拜祈福點燈、法會、添緣金、捐善款及金紙等，除了目前常用的現金、線上刷卡、銀行轉帳、郵局劃撥等方式，還可以用行動支付。

賴永川說，愈來愈多年輕人、觀光客使用行動支付，因此廟方與凱基銀行合作，開發行動支付系統，一卡在手「嗶」一下悠遊卡，就能向神明祈福，傳統信仰也科技化，「悠遊嘉義城隍」更便利，預計明年1月春節過後上路。

曾宏霈說，北部宮廟已開始推出行動支付系統，嘉邑城隍廟是雲嘉南地區第一個推行行動支付的宮廟，雙方簽約後，銀行將針對城隍廟的需求，如信眾要開立收據、捐款證明等細節問題做客製化的程式設計，讓信眾使用行動支付如付現金一樣暢行無阻。

(中時 )