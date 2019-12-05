陶藝於當代既是可結合多元媒材呈現藝術性的工藝，亦是生活用品，日本陶藝家安藤雅信近日來台，與台灣陶藝名家吳偉丞交流並合作聯展《界境》，將陶藝與茶文化、生活美學結合，除了在亞洲已成為顯學，也期待這樣的文化美學能在歐美被看見。

安藤雅信在兩岸均十分知名，他所製作使用於飲用日本清酒的器物「片口」，近年因台灣茶人的喜愛與使用，目前正流行於大陸的茶會中，成為茶道中的公杯，他所製作品的片口奇貨可居，擁有一件安藤雅信的作品便足堪自誇。

安藤雅信來台於浪草藝術平台與罐空間共同策展的《界境》展上表示：「自己是從當代美術和雕塑領域踏進了工藝的世界，這些年在生活器皿與茶道具等創作上雖受到各界的肯定，未來會將更多時間專注在自己喜愛的雕塑創作上。」

台灣陶藝家吳偉丞，則是有陶藝界建築師之稱，陶藝創作已20年的他，作品擅長運用幾何線條，結合金屬、水泥、木頭等多元媒材，創作兼具現代感與古典實用價值的茶道具。吳偉丞表示：「建築與陶器其實有許多共同性，皆是由泥料經由建構與鋪設的過程，砌造出的容載體；兩者蘊藏著相同的哲理。」

支持台灣茶文化與生活工藝美學的草大木休閒旅館公司董事長江慶鐘先生表示：「過去的時代，茶的功能主要是在公務交流或是解渴，對於器具的美學並沒有那麼注重。近年來大家對於生活美學的提升，對於喝茶器皿的講究有了非常大的改變。」在浪草藝術平台藝術總監許月娘的推動之下，兩位藝術家首次聯展，兩人也期待這類超越傳統桌案的陶瓷茶藝美學，能夠在亞洲之外推廣到西方。

(旺報 )