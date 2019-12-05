今年初首屆「ONE ART Taipei」便已創下3天內破萬人參觀的成績，明年初回歸將匯集亞太18個城市共67間畫廊參與，以「藝術無限」、「發現藝術」、「媒體藝術」三大主題呈現亞洲的藝術創作脈絡。

近年來飯店型藝博會已被熟知和認可，有時候比起傳統藝博會因更貼近生活與家的形式而更受歡迎，One Art Taipei亦屬於飯店型藝博會且導向上偏向年輕新銳創作，今年除了有3間參展畫廊是首次參與飯店型博覽會，也邀請跨界於影視、時尚、藝術圈的丁春誠擔任「藝術無限」主題中策展房的策展人，邀請藝術家展出多元領域的個人收藏。

走向新銳藝術家及年輕藏家品味的「ONE ART Taipei」，觀察班克斯（Banksy）風潮、KAWS作品創下高價拍賣成績，街頭塗鴉與潮流公仔藝術越發廣受歡迎，近期在藝術圈中形成新興的「潮流文化」，此次來自香港的觀止堂GUAN ZHI TANG帶來年輕藝術家木村舜的作品，藝術家藉由觀察社會，將人生百態融入到藝術創作之中，表達現代人普遍的焦慮、束縛等情緒。

此次亮點還包括 L＋／Lucie Chang Fine Arts 帶來有「日本Bansky」之稱的街頭塗鴉藝術家Diego的畫作；由幾個年輕人籌組，來自倫敦的the COLLECTORS則帶來近年頗富盛名的的凱瑟琳·伯恩哈特作品，其揉合現代消費與潮流記號，用色明豔奔放的特色，讓不少潮流名人如陳冠希亦是其作品的藏家。

比劃比畫 （Be Fine Art Gallery Taipei）首次參與飯店型藝博會，帶來年僅23歲的奧地利藝術家亞力山卓‧翩西的塗鴉畫作，亦是其作品是首次在亞洲區亮相；甫成立的涅普頓畫廊（Neptune Gallery）則以莎賓娜霍拉克作品打頭陣，其以人物組合堆疊的複合式媒材作品《火山》，用多邊形創造對稱構圖，其中的火焰則代表人生中會遇到的困境，寓意克服自難關便能繼續向夢想之地前進。

(旺報 )