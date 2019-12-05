三光米董事長林肇榮(右)帶領彰化縣長王惠美(中)與農業處場邱奕志(左)進場參觀。(吳建輝攝)

三光米除了生產優質的傳統白米，也有產濁水溪特有的黑米及紅米等多樣的米農特產品。(吳建輝攝)

農委會舉辦首屆「永續善農獎IPM Award」評選活動，來自全台北中南共69組優秀農民參與，歷經半年兩階段評選，來自彰化二水三光米榮獲唯三的永續善農獎，5日上午彰化縣長王惠美前往三光米股份有限公司向董事長林肇榮恭賀，並見證三光米與友善聯盟農會簽署MOU，推動無毒安全稻米。

永續善農獎第一階段由植物病蟲害防治專家學者進行書審及實地田間審查，從69組參賽者中，選取10組進行第二階段比賽，由農委會主管機關及相關領域學者，改良場及非營利組織、通路代表共17位組成的評審委員會進行評選，聽取入選者簡報說明相關理念，並實地勘查從技術面到消費者角度等多面向，挑選出最優秀的前三名。

王惠美說，三光米除了傳統白米，也有產濁水溪特有的黑米、紅米等，更積極輔導農民使用IPM栽培模式，從田間檢驗到後續整個製作流程，提供完整的產銷履歷，另外也配合二水國中推廣食農教育，對於消費者食的安全及學生的食農教育都不遺餘力，希望未來繼續努力，將彰化的米行銷到全世界。

農委會所提倡的IPM耕作，是利用預防勝於治療的觀念，透過觀察監測病蟲害，並運用防治資材等多元防治方式，將雜草蟲害控制在不影響產量下，減少化學農藥使用；此次簽署MOU加入友善聯盟農會的包括彰化田中農會、二水農會、芳苑農會與嘉義太保農會，還有南投名間農會，將推廣來自彰化優質無毒的稻米產業。

(中時 )