美國總統川普簽署《香港人權與民主法案》後，大陸央視中文網昨天仿效香港反送中運動的做法，在其臉書專頁貼圖呼籲去「裝修」白宮，但圖中的建築物卻錯置為美國國會山莊，反遭網友譏笑。

《中央社》報導說，大陸央視CCTV中文網4日早上在其臉書專頁發文稱，「歡迎來白宮『搞裝修』」，並附上「#護港進行時」的標籤。其用意原在批評川普簽署《香港人權與民主法案》，但搭配的圖像卻是以一幢插有美國國旗的建築物為背景，建築物已著火慘遭破壞。圖像前方還有3名戴著黃色頭盔和防毒面具的黑衣人，其中2人正向建築物丟磚塊，另有黑衣者持噴漆罐噴上FREE的字樣。

而所謂「搞裝修」是這次香港反送中示威者慣用的詞彙，意指破壞支持港府和北京的店舖、設施的行為，這些設施遭破壞後，店主就必須重新裝修才能營業。

報導指出，央視推出這張圖片，用意應是嘲諷反送中，卻被眼尖網友發現，這張圖片的建築物張冠李戴，把國會山莊誤以為是白宮拿來引用。

據港媒指出，由於留言指正的網友愈來愈多，甚至圖文並茂對比差異，CCTV中文網在今天中午已把烏龍圖文刪除，但反送中網友仍繼續在專頁中的其他文章留言跟進。

許多反送中網友在香港連登討論區（LIHKG）發文嘲笑央視身為國家機構，竟主張仇恨襲擊；並笑稱擔心小粉紅們（愛國網友）可能因此跑錯地方，到國會山莊去「裝修」。

中共官媒人民日報海外版臉書專頁轉發CCTV中文網的圖文，到5日下午尚未刪除。

(中時電子報)