蔡英文總統今天針對下一個4年提出兩大科技政策願景，一是進軍太空產業，讓台灣成為衛星零組件地面接收設備，和相關系統設備重要的研發及製造基地。二是研議成立數位發展部會，將整合各部門，設立文化、資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關。

蔡英文今天出席2019未來科技展開幕典禮，在致詞時指出，邁入第三年的未來科技展規模逐年擴大，已經是創新技術商業化，以及推動產業升級轉型的重要的平台。

她說，未來科技實力是經濟發展最重要的基礎，台灣的科技實力也將會繼續帶動創新跟進步，我們已經提出下一階段政策，要讓台灣重新擦亮MIT的招牌，成為亞洲的高階製造及研發中。

蔡英文表示，在下個4年，我們還有兩大科技政策的願景，要來跟大家一起來推動，一個是要進軍太空產業，台灣不會缺席，我們的目標不是送太空人上太空去，而是未來10年了，可以預估全球會發射數萬顆低軌道衛星。

她說，這將是一個嶄新的時代，人類史上第一次要在太空中運轉這麼多的衛星，讓寬頻通訊服務涵蓋全球每一個角落，台灣有能力研發跟製造衛星，有半導體、資通電子、精密機械的完整的供應鏈，也有可信賴的資安跟民主環境。毫無疑問，台灣能成為衛星零組件地面接收設備，和相關系統設備的重要研發和製造基地。

因此，她說，今年一月行政院長蘇貞昌上任後，批的第一份公文，就是核定10年的太空計畫。總共要投入251億元的經費，目標很明確，就是未來10年，每一年台灣都要發射衛星，更要培育青壯世代的太空科技人才，這是台灣一定要走的路。

她強調，我們並不是要征服宇宙，不過太空的商機我們絕對不要錯過，以高科技立國的台灣，一定會在人類向太空發展的過程中，持續扮演關鍵角色。

第二個願景是，在物聯網時代我們必須要開始研議成立數位發展部會，因應物聯網時代的來臨，數位科技正在全面的改變我們的生活，也會大幅度的改變產業的生態，這是未來科技不可避免的趨勢。

所以在下一個階段，她說，政府的資訊、網路和傳播部門要突破性的整合，才能面對新科技的挑戰，政府將會開始研議設立文化、資訊、資安、電信、網路及傳播五大領域的數位主管機關。

蔡英文強調，這個機關有幾個重要的任務，要統籌數位基礎建設、要讓數位應用更普及化，還要讓數位市場有更好的管理，建立數位時代合理的競爭秩序，以上兩個大的願景，不論是新產業的發展，或者是政府體制再造，都需要民間協力參與，「展望未來，就要讓我們一起努力」

(中時 )