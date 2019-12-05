鄭正鈐（右）表示，自己沒有超貸與房貸還款等問題，對高鈺婷非常不好意思，讓她以為撿到槍。（陳育賢攝）

時代力量新竹市立委參選人高鈺婷5日召開記者會，質疑國民黨參選人鄭正鈐財產申報有疑點，包括0存款、0現金，貸款5500萬更是否涉嫌超貸？鄭正鈐則回應表示，沒有超貸與房貸還款等問題，對高鈺婷非常不好意思，讓她以為撿到槍。

高鈺婷表示，前天她先揭露鄭正鈐「0存款、0現金，房貸8620萬」的財產申報資料，但鄭正鈐卻僅表示「財產都是依法申報，高鈺婷獲得的數字有誤差，他不會隨之起舞」。

高鈺婷今天反批，鄭正鈐這種說法太離譜，因為所有的資料來源，都是鄭正鈐自己申報給新竹市選委會，再由選委會公告在網站上。鄭正鈐若要主張「數字有誤差」，等同承認財產申報不實，應該向選民道歉。

高鈺婷說，鄭正鈐除了現金、貸款金額疑點重重外，其向銀行貸款5500萬，購買內湖豪宅，可能有涉嫌超貸。

因為根據規定，2010年6月明定若名下已有房貸，第2屋貸款成數就不得貸款超過7成，且不能有寬限期，2012年6月更祭出「豪宅條款」，針對台北市7000萬元以上房屋，明令貸款成數最高不得超過6成。

如果鄭正鈐內湖房子是在2012年6月前購入，最多可以貸7成，在2012年6月後購入的話，只能貸6成，若用5520萬的房貸餘額回推，該房價值是近8000萬元或9200萬元，但她遍查實價登錄資料，2012年前後該區段根本沒有這樣的行情價格。她要質疑，鄭正鈐該房貸很有可能超過當時的限制。

鄭正鈐則表示，民意代表退休後沒有退休金，他是為退休後的養老做準備，所以跟親朋好友集資購買不動產，房子都是長期持有，是合法而且正當的個人理財行為，房貸也是共同負擔，10年來還款都沒有問題，他也為自己感到委屈表示，難道民意代表背負房貸有錯嗎？

另，內湖房子超貸的問題，高鈺婷提出的數字是原始抵押設定金額，不是實際貸款的金額，所以沒有超貸的問題。不過，這也讓他發現財產申報中8600萬元的貸款是他原始抵押設定金額，實際上銀行貸給他的金額約6000多萬元，助理沒注意抄錯了，已經向選委會申請更正。

此外，針對0存款與0現金部分，鄭正鈐表示，依法存款總額累計達100萬元以上才需要申報，其申報表中填寫的是存款、現金申報筆數皆為0「筆」，並非是0「元」，為此這兩天到處被放大抹黑，他也覺得很困惑。

(中時 )