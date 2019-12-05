懷抱設計夢想的真妮在大四那年發生車禍，語言和動作能力因此受損，講出來的話語常常十分片段、影響與他人溝通，真妮在家人的鼓勵下來到職重中心。為了讓車禍後的真妮了解自己的能力，職重中心帶著真妮到心路的庇護工場為產品設計型錄，從中了解需要加強之處。在職管員的輔導之下，真妮逐漸完成學業，口語能力也有所提升，目前也穩定就業。

真妮在畢業之後曾經到圖書館工作，但因為車禍造成的損傷使得她無法負荷，有著「設計夢」的真妮再次回到心路基金會的職重中心接受評估，為了面對設計工作中大量溝通的需求，真妮決定練習與他人溝通，重新取回車禍前的口語能力，經過多年的努力，雖然仍有些許障礙，但真妮已經成為一名設計師。

今年邁入第十年的心路新北市身心障礙者職業重建服務中心，已有完整的專業就服團隊，十年來提供4140人次的職前準備活動、2962人次的職重個管服務，並協助1339人穩定就業達三個月以上。

心路基金會將輔導障礙者自立所累積的經驗編輯成《【Be Myself我是生活家】智能障礙者的生活寶典》服務指引手冊，希望從陪伴的角度引導身心障礙者追求理想中的生活樣貌，培養他們於社區生活與居住的技能。

有了更多元的生活與職業重建支持，障礙者都可以創造自己的生命，心路基金會邀請您一同支持障礙者生活與就業重建服務。

(中時 )